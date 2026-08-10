[에디터픽] 어린이보다 진심인 2030세대.."만지고·부수고" 줄까지 서는 이유?

서울의 유명 쇼핑몰에 줄이 길게 늘어서 있습니다.



[이게 줄인가 봐.]



손으로 주무르고 부수며 즐기는 슬랑이, 왁뿌, 말랑이라는 이름의 각종 촉감 장난감을 체험하고 살 수 있는 행사입니다.



사전 예약만 6만 명이 신청했습니다.



[김종광/경기 안산시 : 사전 예약했고요. 경기도 안산에서 왔습니다.]



'말랑이'는 모양도 다양하고 촉감도 되게 기존에 없던 새로운 각양각색의 촉감 완구를 일일이 만져보면서, 취향에 맞는 촉감을 고르다 보면 금세 바구니가 가득 찹니다.



[주홍지/서울 강북구 : 점토 비율에 따라서 (촉감이) 다 달라서 여러가지 촉감을 만지려고...]



[소재희/서울 서대문구 : 부수는 데서 나오는 도파민이 좀 있는 것 같습니다.]



서울 창신동 문구거리는 최근 2~30대 사이에서 말랑이 성지로 소문나면서 침체됐던 상권이 활기를 띠기 시작했습니다.



[어 저런 것도 예쁘다 저거 '왁뿌'인데.]



과거에는 어린이 장난감 매출이 중심이었다면 최근에는 2~30대 이상 성인 소비자들이 많습니다.



[채용재/경기 군포시 : 와이프도 같이 하고 있고 만지면서 스트레스를 쉽게 풀 수 있어요.]



[송정훈/문구점 운영 : 120개 점포가 분포해 있는데 모든 상인분들이 굉장히 힘들지만 좋아하고 계시죠. 왜냐하면 전체적으로 매출이 많이 늘었고 시장이 많이 홍보가 돼 가지고...]



실제 한 온라인 쇼핑 플랫폼에 따르면 촉감 완구 검색량은 최근 6개월 동안 최대 486배 늘었고, 거래액도 최대 60배 가까이 증가했습니다.



[임명호/단국대 심리학과 교수 : (촉감) 자극 놀이를 많이 하게 되면 뇌 감정이 좀 안정되는 효과가 있습니다. 특히 젊은이들에서 이런 놀이가 많이 늘고 있는데요. 많이 좀 지쳐 있고 스트레스를 받는 사회인들이 많다...]



불안과 피로에 내몰린 현대인들에게 재미와 긴장 해소를 가능하게 하는 촉감 소비는 다양한 형태로 계속될 거라는 전망입니다.



"힐링하자" 검색량 486배 증가…'성지' 들썩 (2026.08.09 8뉴스)



(취재 : 채희선, 구성 : 배준휘, 영상편집 : 김종민, 디자인 : 전유근, VJ : 정한욱, 제작 : 디지털뉴스부)