'황인범 벤치' 포르투, 정규리그 개막전서 알베르카에 2대 0 완승

▲ FC 포르투에 입단한 황인범

포르투갈 프로축구 명문 팀 FC포르투에 입단하자마자 슈퍼컵 우승 트로피를 들어 올렸던 국가대표 미드필더 황인범(29세)이 정규리그 시즌 개막전에서는 벤치를 지켰습니다.포르투는 오늘(10일) 포르투갈 포르투의 이스타디우 두 드라강에서 열린 2026-2027 포르투갈 프리메이라리가 1라운드 알베르카와 홈 경기에서 페널티킥으로만 두 골을 넣고 2대 0으로 이겼습니다.전반 9분 만에 공격수 안드레 실바가 상대 골키퍼의 반칙으로 얻은 페널티킥을 직접 차넣어 기선을 제압한 포르투는 전반 44분에도 상대 나빌 투아이지의 반칙으로 잡은 페널티킥 기회에서 미드필더 가브리 베이가가 침착하게 득점으로 연결해 한 발 더 앞서나갔습니다.이로써 지난 시즌 챔피언인 포르투는 리그 2연패와 32번째 우승을 향한 첫발을 기분 좋게 내디뎠습니다.황인범은 교체 선수 명단에 이름을 올렸지만 출전 기회는 얻지 못했습니다.황인범은 지난달 21일 페예노르트(네덜란드)를 떠나 포르투로 이적했습니다.계약 기간은 3년에 1년 연장 옵션이 포함됐습니다.이적료는 450만 유로(약 73억 원)이고 50만 유로가 추가될 수 있는 것으로 알려졌습니다.황인범은 지난 2일 열린 SCU 토레엔세(2부)와 2026 포르투갈 슈퍼컵(포르투 1대 0 승)에서 후반 28분 교체로 출전해 포르투 공식 데뷔전을 치르면서 우승의 기쁨까지 맛봤습니다.(사진=게티이미지)