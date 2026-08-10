인천 앞바다서 연락 두절된 모터보트 탑승 일행 모두 구조

▲ 전복된 모터보트
인천 앞바다에 모터보트를 타고 낚시하러 나간 일행이 연락이 끊긴 지 11시간여 만에 해양경찰에게 구조됐습니다.
인천해양경찰서는 오늘(10일) 아침 6시 10분쯤 인천시 옹진군 자월면 초지도 인근 해상에서 A 씨 등 20∼30대 남성 3명을 구조했다고 밝혔습니다.
이들은 구조 당시 구명조끼를 입은 상태로 전복된 모터보트에 매달려 있었으며, 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐습니다.
앞서 이들은 어제 인천시 중구 영종도 왕산에서 모터보트를 타고 낚시를 하러 간 것으로 파악됐습니다.
A 씨의 아내는 어제저녁 7시 10분쯤 마지막 통화를 한 이후로 남편과 연락이 끊기자 밤 10시 30분쯤 112에 신고했습니다.
신고를 받은 해경은 지역구조본부를 꾸리고 초지도와 자월도 인근 해상에 경비함정과 항공기, 관계 기관 선박을 투입해 수색한 결과 이들을 발견했습니다.
해경은 A 씨 일행을 안전한 곳으로 이송한 뒤 정확한 사고 경위를 조사할 방침입니다.
(사진=인천해양경찰서 제공, 연합뉴스)
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