인천 앞바다서 연락 두절된 모터보트 탑승 일행 모두 구조

▲ 전복된 모터보트

인천 앞바다에 모터보트를 타고 낚시하러 나간 일행이 연락이 끊긴 지 11시간여 만에 해양경찰에게 구조됐습니다.인천해양경찰서는 오늘(10일) 아침 6시 10분쯤 인천시 옹진군 자월면 초지도 인근 해상에서 A 씨 등 20∼30대 남성 3명을 구조했다고 밝혔습니다.이들은 구조 당시 구명조끼를 입은 상태로 전복된 모터보트에 매달려 있었으며, 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐습니다.앞서 이들은 어제 인천시 중구 영종도 왕산에서 모터보트를 타고 낚시를 하러 간 것으로 파악됐습니다.A 씨의 아내는 어제저녁 7시 10분쯤 마지막 통화를 한 이후로 남편과 연락이 끊기자 밤 10시 30분쯤 112에 신고했습니다.신고를 받은 해경은 지역구조본부를 꾸리고 초지도와 자월도 인근 해상에 경비함정과 항공기, 관계 기관 선박을 투입해 수색한 결과 이들을 발견했습니다.해경은 A 씨 일행을 안전한 곳으로 이송한 뒤 정확한 사고 경위를 조사할 방침입니다.(사진=인천해양경찰서 제공, 연합뉴스)