박희경, 수영 여자 자유형 400m 한국 신기록 '4분 09초 65'

▲ 여자 자유형 400ｍ 한국 기록을 세우고 대한수영연맹 포상금도 받은 박희경

수영 박희경(안양시청)이 여자 자유형 400ｍ 한국 신기록을 세웠습니다.박희경은 어제(9일) 전주완산수영장에서 열린 제45회 대통령배 전국수영대회 여자 자유형 400ｍ 결승에서 4분09초65의 한국 신기록으로 우승했습니다.지난해 10월 제106회 전국체육대회에서 한다경(전라북도체육회)이 작성했던 종전 한국 기록(4분09초69)을 10개월 만에 0.04초 단축했습니다.여자 자유형 400ｍ에서 꾸준히 정상급 기량을 보여온 박희경은 한국 기록 경신으로 자유형 중장거리에서의 경쟁력을 다시 한번 확인했습니다.박희경은 대한수영연맹을 통해 "지난해 전국체전 때부터 이번 대회를 목표로 준비해 왔다"면서 "올해 상반기에는 생각만큼 좋은 결과가 나오지 않아 아쉬움도 있었지만, 부족한 부분을 보완하며 더욱 집중해서 훈련했다"고 밝혔습니다.이어 "이번 기록에 만족하지 않고 앞으로도 꾸준히 훈련해 다음 대회에서도 다시 한국 기록을 세울 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=대한수영연맹 제공, 연합뉴스)