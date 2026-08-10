에어컨 필요 없다더니 진짜였네…전력 사용량으로 본 냉방 도시

▲ 해발 700ｍ 고원 도시의 아침

전국이 밤낮없는 무더위에 시달리며 전력 사용량이 정점을 찍을 때 해발 900ｍ에 달하는 강원 고원 도시들의 사용량은 크게 늘지 않는 상반된 풍경이 나타나고 있습니다.8일 한국전력공사의 2021∼2025년 시군구별 주택용 전력 사용량 자료를 분석한 결과 도내 18개 시군 중 태백·정선·평창은 한여름(6∼8월) 냉방수요가 집중되는 시기에도 전력 사용량이 겨울철(12∼2월) 난방수요에 미치지 못했습니다.특히 태백은 5년 내내 여름철 사용량이 겨울철의 80%대에 그쳤습니다.정선과 평창도 80∼90%에 머물렀습니다.나머지 시군은 여름철 사용량이 겨울철의 120%까지 치솟으며 연중 정점을 찍었지만, 이들 도시는 겨울철 전력 사용량이 더 많아 전국적인 냉방 수요 증가 흐름과 상반된 모습을 보였습니다.한전 태백지사에 근무 중인 한 직원은 "태백 주민들 사이에서는 '여름에 에어컨 안 켜고 산다', '모기도 없고 밤에는 시원하다'는 말을 흔히 들을 수 있다"며 "실제로 여름철보다 겨울철에 전기료에 대한 문의나 민원이 더 많다"고 말했습니다.이 직원은 "최근 폭염이 잦아지면서 에어컨 설치 가구가 늘고는 있지만 여전히 다른 지역에 비하면 냉방 수요가 크지 않다"며 "도심을 조금만 벗어나도 저녁에는 확실히 시원해지는 것이 태백의 특징"이라고 덧붙였습니다.노인 인구가 많은 특성도 전력 사용량이 적은 요인으로 꼽힙니다.에어컨을 틀지 않고 생활하는 게 습관화돼있어 사용량이 많이 늘어나지 않는 데에 영향을 미쳤을 가능성이 있다는 분석입니다.2000년대 초반부터 약 10년간 태백지사에서 근무한 경험이 있는 또 다른 직원은 "지금이야 사무실과 관사에 에어컨이 있지만, 근무할 당시에는 없었다"고 회상했습니다.실제로 한전 태백지사는 올해 들어서야 강당에 에어컨을 설치했습니다.태백지사 직원은 "예산 문제가 있더라도 필요성이 컸다면 즉시 설치했을 텐데, 그동안은 큰 필요성을 못 느꼈던 것 같다"고 설명했습니다.그러면서 "지금도 야외에서 열리는 영화 축제인 태백 쿨 시네마 페스티벌에 가면 담요와 얇은 패딩이 필수"라며 "올해는 덥다고들 하지만 아직은 견딜 만한 것 같다"고 덧붙였습니다.이러한 차이는 기상자료에서도 확인됩니다.태백은 2021년부터 올해까지 평균 폭염일수(일 최고기온 33도 이상인 날의 수)가 6월 0.3일, 7월 1.8일, 8월 2.2일에 불과합니다.열대야는 '제로'(0)입니다.같은 기간 정선의 평균 폭염일수는 6월 4.3일, 7월 13일, 8월 11.5일로 태백보다는 많지만, 평균 열대야 일수는 7월과 8월 각 0.5일이 전부입니다.평창 대관령은 2021년부터 올해까지 기록된 폭염일수는 지난해 7월 2일에 불과했고, 열대야는 전혀 없었습니다.태백·정선·평창은 높은 해발고도와 지형으로 여름에도 상대적으로 시원한 날씨를 보입니다.태백은 시 전체가 해발 약 650∼900ｍ로 고도가 높고 평창 대관령은 해발 약 830ｍ, 정선 고한·사북도 해발 700∼900ｍ에 달합니다.일반적으로 기온이 고도가 100ｍ 높아지면 기온은 0.65도씩 낮아집니다.낮 동안 데워진 지표면이 밤사이 빠르게 식는 점도 기후가 서늘한 원인 중 하나로 꼽힙니다.구름과 대기 중 수증기는 복사냉각을 줄이는 요소로 꼽히는데, 해발이 높은 산간 지역은 공기가 맑고 건조해 지표의 열이 쉽게 빠져나가는 복사냉각이 활발하게 일어납니다.또 도시는 아스팔트와 콘크리트가 낮 동안 흡수한 열을 밤에도 방출하고, 자동차·냉방기 등에서 발생하는 인공 열까지 더해져 기온이 주변보다 높게 유지되는 열섬현상이 나타나지만, 이들 지역은 열섬현상이 적은 점도 시원한 날씨를 보이는 요인입니다.김창환 강원대 지리교육과 교수는 "태백·정선·평창은 백두대간에 발달한 고위평탄면 지역으로 해발고도가 높아 저지대보다 기온이 낮은 특성이 있다"며 "동풍이 태백산맥을 넘어 영서 지역으로 불면 기온이 상승하는 푄 현상이 나타나지만, 세 지역은 이 영향을 받지 않을 만큼 고도가 높아 여름에도 서늘한 기후를 유지한다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)