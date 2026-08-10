새끼 코끼리 전선 걸리자 성체가 충전기 '쾅'…중국서 포착

▲ 충전시설 넘어뜨리는 야생 코끼리

중국 윈난성에서 야생 코끼리 무리가 자동차 충전소에 들어왔다가 새끼 코끼리가 충전 케이블에 걸리자 성체 코끼리가 충전함을 밀어 넘어뜨리는 장면이 포착돼 화제입니다.9일 중국 신경보 등에 따르면 지난 6일 윈난성 푸얼시에서 야생 코끼리 여러 마리가 자동차 충전소에 들어왔습니다.코끼리 무리 가운데 한 마리의 새끼 코끼리가 충전 케이블에 다리가 걸렸습니다.새끼 코끼리는 다행히 케이블에서 다리를 뺐지만, 이후 한 성체 코끼리가 충전 설비 쪽으로 다가가더니 코로 충전함을 밀어 넘어뜨렸습니다.성체 코끼리가 새끼를 구하기 위해 충전함을 넘어뜨린 것인지는 확인되지 않았지만, 중국 누리꾼들은 "새끼를 보호하기 위한 행동 아니냐"며 관심을 보였습니다.코끼리 무리는 약 30분 동안 충전소에 머물다 현장을 떠났다고 이 신문은 전했습니다.충전소 측은 케이블 일부가 손상돼 약 2만 위안(약 418만 원)의 수리비가 들 것으로 추산했습니다.현지 당국은 현재 해당 코끼리 무리의 동향을 주시하고 있는 것으로 전해졌습니다.(사진=신경보 영상 캡처, 연합뉴스)