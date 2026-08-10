전주 농수산물 시장 대형 화재…한때 '대응 2단계'

<앵커>



어젯밤(9일) 전북 전주시 농수산물 시장 건물에서 불이 났습니다. 한 때 대응 2단계가 발령됐는데, 다친 사람은 없었습니다.



사건 사고 소식, 정지연 기자입니다.



<기자>



시뻘건 불길이 건물을 휘감았고, 연기가 하늘로 치솟습니다.



어젯밤 11시 15분쯤 전북 전주시 덕진구의 농수산물시장에서 화재가 발생해 한때 소방 대응 2단계가 발령됐습니다.



[박채원/화재 목격자 : 갑자기 주황빛이 들어서 봤는데 불길이 엄청 번지고 있어서 깜짝 놀라서 밖으로 한번 가봤거든요. 근데 연기가 엄청 많아서….]



소방 당국은 화재 발생 약 1시간 50분 만에 큰 불길을 잡은 뒤, 4시간 만인 새벽 3시 반쯤 완진에 성공했습니다.



다행히 인명피해는 없는 것으로 파악됐습니다.



소방 관계자는 "불이 난 시장 건물에는 40개 점포 중 27개 점포가 운영 중"이라며 "영업 중인 점포 관계자 16명 모두 연락이 닿았다"고 말했습니다.



전주시는 한때 아파트 등 주택가와 인접한 시장의 화재 확산에 대비해 인근 주민들에게 안전에 유의하라는 안전 문자도 발송했습니다.



소방 당국은 상인과 목격자 등을 상대로 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정입니다.



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어제 오후 4시 5분쯤에는 서울 광진구 광장동의 길가에서 불이 났습니다.



화재 현장을 발견한 배달 기사가 인근 상점에서 소화기를 찾아와 초기 진압을 도왔고, 이후 소방 인력이 출동하며 불은 5분 만에 꺼졌습니다.



당국은 길가에 있던 종이 상자에 담배꽁초 불이 옮겨붙은 것으로 보고 있습니다.



(영상편집 : 전민규, 화면제공 : 전북특별자치도 소방본부·시청자)