"투표자 수 미리 입력…지선·대선·총선서 117건"

<앵커>



선관위가 투표가 아직 진행 중인 시간의 투표자 수를 미리 입력한 기록이 100건 넘게 나왔습니다. 낮 12시 투표율을 11시 반쯤 미리 입력해 놓는 식이었습니다. 이제는 해명도 제대로 안 하고 있습니다.



박찬범 기자입니다.



<기자>



중앙선거관리위원회가 국회에 제출한 '6·3 지방선거 시간대별 투표자 수 최초 입력 시간'이라는 문서입니다.



각 읍면동 선관위는 투표 당일 매시간마다 누적 투표자 수를 전산에 입력하는데, 경기 광명시 하안4동 1·2·3 투표소에서 석연치 않은 대목이 보입니다.



낮 12시 기준 투표자 수를 오전 11시 26분에 최초 입력한 것으로 기록돼 있고, 불과 2분 뒤인 오전 11시 28분에는 낮 1시 기준 투표자 수를 최초 입력한 것으로 나와 있습니다.



낮 1시까지 1시간 30분 넘게 남은 시점에 미리 투표자 수를 입력한 만큼 허위 입력이라는 지적이 나왔습니다.



[주진우/국민의힘 의원 : 선관위 직원은 미래에서 왔습니까? 타임머신을 타지 않는 이상 미래의 숫자를 미리 입력하는 것은 불가능한 일입니다.]



국민의힘 주진우 의원은 선관위 자료를 바탕으로, 시간대별 투표자 수를 1시간 이상 일찍 입력한 일명 '타임머신 조작 입력' 사례가 이번 6·3 지방선거와 지난 대선, 총선까지 통틀어 117건이라고 밝혔습니다.



지난 총선 당시 매시간별 투표자 수 증가분이 똑같아 이른바 '쌍둥이 투표구'로 불린 서울 불광1동의 투표소들도 낮 2시 기준 투표자 수를 1시간 27분 먼저인 낮 12시 33분에 일괄 입력한 것이 확인돼 이번 사례에 포함됐습니다.



[최보윤/국민의힘 수석대변인 : 선관위는 더 이상 국민에게 믿으라고 요구하지 마십시오. 기록을 모두 열고, 국민 앞에 증명하십시오.]



중앙선관위는 의혹에 대한 설명을 요청하는 SBS 질의에 "별도 입장이 없다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 오영춘·배문산, 영상편집 : 남일, 디자인 : 박천웅·김한길, 자료제공 : 국민의힘 주진우 의원실)