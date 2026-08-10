1. 김민석, 강원·TK 경선 '합산 1위'…정청래와 '초박빙'



민주당 전당대회 강원과 대구·경북 순회경선에서 김민석 후보가 득표율 48.5%로 1위를 기록했습니다. 순회 경선 2주차 누적 득표율은 김민석 후보가 정청래 후보를 1.5% 포인트 정도 앞서는 초박빙 승부가 이어지고 있습니다.



2. 세제 개편안 민원 2,500건…민주, 보완책 검토



부동산 세제 개편안 발표 닷새 만에 2,500건 넘는 민원이 정부에 접수됐습니다. 민주당은 비거주 1주택 예외 사유 확대 등 보완책을 검토할 예정입니다.



3. "이란 문제 신중 대응"…"전쟁 피해 배상하라"



트럼프 미국 대통령이 이란과 부분적으로만 협상하고 있다고 말했습니다. 이란은 미국의 전쟁 피해 배상을 비롯해 6개의 강경한 요구 사항을 발표했습니다.



4. 전주 농수산물 시장 화재…한때 대응 2단계



어젯밤(9일) 전주 농수산물 도매시장에서 불이 나 한때 대응 2단계가 발령됐습니다. 4시간 만에 불이 꺼졌고 인명 피해는 없었습니다.