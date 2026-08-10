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10주년 블랙핑크 한자리에…팬 홀대 논란에 "미안"

고희경 기자
작성 2026.08.10 08:13 조회수
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블랙핑크가 데뷔 10주년을 맞아 팬미팅과 라이브 방송으로 팬들에게 감사 인사를 전했습니다.

행사 전 이른바 팬 홀대 논란에 대해서는 미안한 마음을 드러냈습니다.

멤버들은 지난 토요일 팬 소통 플랫폼을 통해 데뷔 10주년 기념 라이브 방송을 진행했습니다.

오랜만에 네 멤버들이 한자리에 모였는데요.

멤버 지수 씨는 "블랙핑크가 열 살이 되는 날"이라며 자신들에게 중요한 날이라고 말했고, 로제는 "즐기다 보면 시간이 순식간에 흐른다는데 10년이 빨리 간 듯하다"라고 덧붙였습니다.

이날 멤버들은 국립중앙박물관에서 팬들과 직접 만나 10주년을 기념했습니다.

앞서 이번 행사가 이틀 전 공지되고 단 40명의 팬들만 초대하는 소규모 행사라는 것이 알려지면서 이른바 팬 홀대 논란까지 일었는데요.

지수 씨는 "많은 팬과 만나고 싶었지만 소통에 문제가 있었던 것 같다"라며 "미안하다"라고 말했습니다.

(화면출처 : 블랙핑크 위버스)
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