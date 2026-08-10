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폭염에 바닥 60도인데…건물 옥상 갇혀 '낑낑'

고희경 기자
작성 2026.08.10 08:01 수정 2026.08.10 08:33 조회수
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이런 날씨에 버려지거나 방치되는 반려동물이 크게 늘고 있다고요?

지난달 전국에서 구조된 유기·유실 동물이 7천7백여 마리에 달했는데요.

이 가운데 95%가량은 현재까지 보호 중이고, 주인에게 돌아간 비율은 3.1%에 그쳤습니다.

특히 폭염특보가 이어진 이달 3일부터 7일까지는 하루 190마리에서 많게는 295마리까지 구조되면서 평소 하루 평균보다 두 배 넘게 많은 동물이 구조됐습니다.

실제로 지난 1일에는 한 30대 여성이 청주의 한 놀이터 기둥에 반려견을 묶어두고 '버린 강아지'라는 취지의 메모를 남겨 경찰에 입건되기도 했는데요.

당시 청주의 낮 최고기온은 36도였습니다.

반려동물은 사람보다 체온 조절 능력이 떨어져 폭염에 특히 취약한데요.

한 동물보호단체는 냉방이 제대로 되지 않는 펫숍에 방치된 반려견 18마리를 구조했고, 서울 관악구의 한 건물 옥상에서는 바닥 온도가 50~60도에 달하는 공간에 반려견이 방치됐다는 신고가 접수되기도 했습니다.

또 다른 구조단체는 불볕더위 속 차량 안에 나흘째 갇혀 있던 리트리버를 구조하기도 했는데요.

전문가들은 휴가철 돌봄 문제로 반려동물을 유기하거나 빈집에 방치하는 사례가 늘 수 있는 만큼, 반려동물을 끝까지 책임질 수 있도록 양육 단계부터 교육과 제도적 관리가 강화돼야 한다고 강조했습니다.

(화면출처 : 인스타그램 @weact_dogs·엔젤프로젝트)
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