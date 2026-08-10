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"여기가 너네 땅이냐"…무단주차 해놓고 '적반하장'

고희경 기자
작성 2026.08.10 07:57 수정 2026.08.10 11:40 조회수
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식당 주차장에 차를 오랫동안 세워놓고는 주인에게 되레 화낸 차주가 있었다는 소식이네요?

경기도 시흥에서 식당을 운영하는 A 씨가 한 온라인 커뮤니티에 올린 사연인데요.

지난 6일 오전 식당 앞 주차장에 낯선 차량 두 대가 들어왔고, 그중 한 대가 장시간 자리를 차지했습니다.

A 씨는 차주에게 연락을 했지만 전화는 계속 끊겼고 점심시간이 지나도록 차량이 빠지지 않자 결국 차주와 연락하기 위해 "차를 긁었다"라는 내용의 문자를 보냈습니다.

그러자 몇 초 만에 차주에게서 전화가 걸려 왔는데요.

이후 10분 만에 차량을 빼러 온 차주는 가게 안으로 들어와 A 씨에게 다짜고짜 반말을 하며 "왜 그런 식으로 문자를 보냈느냐", "여기가 너희 땅이냐"라고 오히려 따졌다고 합니다.

차주는 또 자신이 건물 내 호프집 사장과 친구라며 주차에 문제가 없다는 취지로 주장했는데요.

하지만 확인 결과 호프집 사장은 "그런 지인 관계가 없다"라고 밝힌 것으로 전해졌습니다.

A 씨는 가족들이 지켜보는 앞에서 오히려 자신이 잘못한 사람처럼 몰렸다며 억울함을 호소했는데요.

사연을 접한 누리꾼들은 "무단 주차를 해 놓고 왜 적반하장이냐", "상식적으로 행동한 식당 주인이 무슨 잘못이냐"라며 차주의 행동을 비판했습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')
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