식당에서 '입장 거부'…혼자 서울 여행왔다 '당혹'

서울이 전 세계 여행객에게 '혼자 여행하기 좋은 도시' 1위로 꼽혔는데, 정작 혼자 여행을 온 외국인들은 뜻밖의 불편을 겪고 있다면서요?



서울은 안전한 치안과 편리한 교통, 다양한 관광 콘텐츠 덕분에 세계 최대 여행 플랫폼은 지난해 서울을 '혼자 여행하기 좋은 도시' 1위로 선정하기도 했습니다.



올해 국내에서도 1인 여행에 대한 관심이 지난해보다 9% 증가했고 국내 여행지 가운데 서울에 대한 수요가 가장 높은 것으로 나타났는데요.



하지만 실제 여행객들이 체감하는 현실은 조금 다릅니다.



혼자 식당을 찾았을 때 '2인분 이상 주문'을 요구하거나 아예 입장을 거부하는 곳이 여전히 적지 않기 때문인데요.



전국 음식점 17만여 곳 가운데 1인 메뉴를 파는 곳은 지난해 10% 남짓에 그쳤습니다.



지난 5월엔 미국 CNN 기자가 서울에서 혼자 식당을 찾았다가 두 차례나 입장을 거부당한 경험을 소개해 화제가 되기도 했는데요.



숙박도 상황은 크게 다르지 않습니다.



서울 주요 관광지의 숙박 시설 상당수가 객실 기준 인원을 2명으로 설정하고 있어 혼자 투숙하더라도 2인 기준 요금을 부담해야 하는 경우가 있습니다.



전문가들은 혼자 여행하고 혼자 소비하는 문화가 확산하는 만큼 외식과 숙박 업계도 변화하는 소비 형태에 맞춰 1인 고객을 새로운 고객층으로 바라볼 필요가 있다고 지적했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)