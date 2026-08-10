뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 1

위가 파랑, 아래가 빨강?…인천시 '거꾸로 태극기' 결국

이강 기자
작성 2026.08.10 07:37 수정 2026.08.10 11:39 조회수
PIP 닫기
인천시가 광복절을 기념해 현수막을 설치했는데 그 안에 태극기가 거꾸로 됐다는 논란에 휩싸이며 이틀 만에 철거되는 일이 있었습니다.

인천시는 지난 6일 시청 후문 인근 횡단보도에 광복절 기념 현수막을 설치했습니다.

이 현수막에는 독립운동가가 양손에 태극기를 들고 달려 나가는 듯한 이런 모습이 그려져 있습니다.

다만 현수막 속의 태극기에 태극 문양, 보시는 것처럼 위쪽이 파란색, 아래쪽이 빨간색으로 좀 뒤집혀 있다는 지적이 잇따라 올라왔습니다.

인천시에서는 태극기를 흔드는 모습을 아래에서 위로 올려다본 구도로 표현한 것이라면서 태극기를 잘못 그린 것은 아니라고 설명했습니다.

건곤감리 위치 등 태극기의 기본적인 형태는 정상이라는 입장입니다.

다만 오해가 확산할 수 있다고 판단해 8일 오전 이 현수막을 철거했습니다.

인천시는 광복절 81주년인 이달 15일 전에 수정된 현수막을 다시 게시하겠다는 방침입니다.

(화면출처 : 인천시)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지