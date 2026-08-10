위가 파랑, 아래가 빨강?…인천시 '거꾸로 태극기' 결국

인천시가 광복절을 기념해 현수막을 설치했는데 그 안에 태극기가 거꾸로 됐다는 논란에 휩싸이며 이틀 만에 철거되는 일이 있었습니다.



인천시는 지난 6일 시청 후문 인근 횡단보도에 광복절 기념 현수막을 설치했습니다.



이 현수막에는 독립운동가가 양손에 태극기를 들고 달려 나가는 듯한 이런 모습이 그려져 있습니다.



다만 현수막 속의 태극기에 태극 문양, 보시는 것처럼 위쪽이 파란색, 아래쪽이 빨간색으로 좀 뒤집혀 있다는 지적이 잇따라 올라왔습니다.



인천시에서는 태극기를 흔드는 모습을 아래에서 위로 올려다본 구도로 표현한 것이라면서 태극기를 잘못 그린 것은 아니라고 설명했습니다.



건곤감리 위치 등 태극기의 기본적인 형태는 정상이라는 입장입니다.



다만 오해가 확산할 수 있다고 판단해 8일 오전 이 현수막을 철거했습니다.



인천시는 광복절 81주년인 이달 15일 전에 수정된 현수막을 다시 게시하겠다는 방침입니다.



(화면출처 : 인천시)