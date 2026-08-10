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수영장서 놀라 대피…"1.5m 길이" 물속에서 발견

이강 기자
작성 2026.08.10 07:26 수정 2026.08.10 14:32 조회수
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물놀이장에 출몰한 1.5m 구렁이.

요즘 물놀이장 가는 경우 참 많으실 텐데요.

한 물놀이장에서 1.5m 길이의 구렁이가 나타났습니다.

시민들이 대피하는 소동까지 벌어졌습니다.

안동소방서에 따르면 지난 7일 오후 5시쯤 낙동강 변에 있는 물놀이장에서 길이 약 1.5m의 구렁이가 물속을 헤엄치는 모습이 발견됐습니다.

당시의 공원에는 가족 단위 방문객들이 물에 발을 담그며 더위를 식히고 있는 상황이었습니다.

그런데 일부 시민들이 이 구렁이를 독사로 착각해서 대피하는 소동이 벌어지기도 했습니다.

소방 당국은 구렁이를 포획해서 인적이 드문 야산에 방사했습니다.

이번에 발견된 이 구렁이, 기후에너지환경부 지정 멸종위기 야생생물 2급인 보호종입니다.

독은 없습니다.

다만 외형과 무늬, 색깔이 독사의 대명사인 살모사와 비슷해서 일반인이 구별하기는 어려웠다고 합니다.

(화면출처 : 안동소방서·뉴스1)
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