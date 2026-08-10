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폭염에 "인천공항으로"…퇴거 조치에 갑론을박

이강 기자
작성 2026.08.10 07:26 수정 2026.08.10 13:17 조회수
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연일 폭염이 이어지는 상황에서 인천공항에서 생활하는 노숙인들도 늘어났다고 알려졌습니다.

이런 가운데 인천국제공항공사가 퇴거 조치에 나섰는데요.

그게 공항 보안 때문이냐 인권 보호냐 관련된 이야기들이 많이 나오고 있습니다.

노숙인의 인권단체 홈리스행동에 따르면, 인천국제공항공사는 지난 달 30일 인천공항에서 생활하는 노숙인들의 물건에 퇴거 명령서를 부착한 상황입니다.

이 퇴거 명령서에는 퇴거 요청에 불응할 경우 공항 시설법에 따라 벌금이나 구류 또는 과료에 처하고 형사처벌을 받을 수 있다는 내용이 담겼습니다.

공항은 출입 통제와 보안 검색 등 엄격한 관리가 필요한 만큼 시설 운영 측면에서 노숙 문제를 방치하기는 어렵다는 지적입니다.

하지만 노숙인 인권 단체는 공항 이용 질서를 유지하는 것과 노숙인 자체를 내보내는 것은 별개의 문제다라는 입장입니다.

주거가 없는 사람들을 별다른 대책 없이 공항 밖으로 내보낸다면 다른 지역의 거리 노숙으로 내몰릴 가능성이 있다는 주장입니다.

(화면출처 : 홈리스행동)
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