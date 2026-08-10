할머니가 정장 남성에…"수상한데" 택배기사의 '촉'

한 택배 기사가 보이스피싱이 의심되는 상황을 목격했습니다.



그리고 경찰에 신고를 하면서 피해를 막았습니다.



기사 함께 보시죠.



지난 3월 천안에서 일어난 일입니다.



평소처럼 한 택배 기사가 배달을 하고 있었는데 창문 너머로 수상한 장면을 목격했다는 겁니다.



할머니가 이렇게 젊은 남성에게, 남성은 정장을 입고 있고요.



종이가방을 건네는 듯한 모습이었습니다.



택배기사는 '보이스피싱 수거책인 것 같은데'라고 직감을 하고 슬그머니 후진을 해서 이 상황을 지켜봤습니다.



그리고 남성이 택시를 타고 떠나자 112에 신고를 하면서 택시의 번호 그리고 어느 방향으로 이동했는지 전달을 했습니다.



경찰은 예상 이동 경로에서 이 남성을 발견했습니다.



그리고 확인을 해본 결과 보이스피싱 수거책이 맞았습니다.



택배 기사의 빠른 판단과 신고 덕분에 할머니가 건넨 현금 2,990만 원이 조직으로 넘어가는 것을 막을 수 있었던 겁니다.



택배 기사는 조금만 주변에 관심 있게 둘러보면 누구나 범죄를 막을 수 있다고 강조했습니다.



(화면출처 : 유튜브 대한민국 경찰청)