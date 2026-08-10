[뉴욕증시] 7월 고용지표 부진…물가지수에 쏠린 눈

이번 주 뉴욕 증시입니다.



12일 소비자물가지수 CPI, 13일 생산자 물가지수 PPI, 14일 소매 판매까지 물가와 소비를 아우르는 핵심 지표들이 줄줄이 대기하고 있습니다.



지난 주말 뉴욕 증시 3대 지수는 일제히 반등했습니다.



나스닥이 1%대 올랐고 S&P 500은 0.6%대 상승했습니다.



지난 주말 뉴욕 증시는 7월 비농업 부문 고용지표가 시장 예상치를 밑돌며 상승 마감했습니다.



7월 일자리 수가 전월 대비 2만 3000명 감소한 가운데 연준이 추가 금리 인상을 서두르지 않을 것이라는 기대감이 시장에 확산됐습니다.



업종별로는 차별화가 뚜렷했는데요.



엔비디아와 퀄컴 등 AI 시스템 반도체 기업들은 상승 흐름을 탔지만 메모리 반도체 기업들은 하락하며 희비가 엇갈렸습니다.



이번 주 시장의 관심은 단연 물가입니다.



특히 수요일 발표될 7월 소비자물가지수는 연준의 9월 금리 정책 향방을 가를 결정적인 변수입니다.



앞서 6월 CPI가 2020년 이후 처음으로 월간 마이너스를 기록하며 물가 안정 기대가 컸던 만큼 이번에도 그 추세가 이어질지 투자자들의 시선이 집중되고 있습니다.



또 이어지는 14일 8월 소비자심리지수와 기대 인플레이션 예비치도 주목되는 가운데 AI 인프라 기업들의 실적도 확인해 볼 수 있는데요.



12일 장 마감 후에는 시스코가, 13일에는 어플라이드 머티어리얼즈가 실적을 공개합니다.



이번 주는 물가지표와 주요 기업 실적 발표가 겹치며 시장 변동성이 커질 것으로 보입니다.