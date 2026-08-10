[스브스夜] '미우새' 화사, "복스럽게 먹어서 복 받은 듯"···젠슨 황의 '샤라웃' 비하인드 공개

화사가 젠슨황의 샤라웃에 대한 소감을 밝혔다.



9일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 화사와 만나 시간을 보내는 한혜진의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 두 사람은 남대문 시장에서 쇼핑을 즐긴 후 화사의 단골 식당을 찾았다. 화사는 "여기가 덕자찜 원조"라며 "여기서 한번 먹어보고 너무 맛있어서 덕자찜 하는 곳을 찾아봤는데 없다. 이런 조리법이 없다"라고 말해 기대감을 높였다.



덕을 많이 줘서 덕자라는 이름을 갖게 됐다는 덕자찜을 먹는 화사는 남다른 먹방을 선보였다. 이에 한혜진은 "너 곱창 먹을 때 생각나"라며 "뭐 먹어서 상 받은 사람이 지구에서 유일하지 않냐?"라고 말해 웃음을 자아냈다.



과거 화사는 곱창 먹방으로 화제를 모았고 이에 곱창 품귀 현상도 일어났었던 것. 이에 한혜진은 "그때도 네가 곱창 먹고 전국에 곱창이 동이 났는데 이제는 덕자 씨가 마르겠다"라고 말해 눈길을 끌었다.



어렸을 때부터 잘 먹었다는 화사는 "먹을 거를 잘 먹어서 복이 있었나 싶었다"라며 "학교 다닐 때 급식소를 가면 인사를 잘해야 아주머님분들이 많이 주셨다. 쩌렁쩌렁 인사해야 소시지도 하나 더 주시고 그래서 늘 먹을 거 많이 받으려고 인사를 잘했다"라고 했다.



이에 한혜진은 왜 그렇게까지 한 거냐고 물었고, 화사는 음식 경쟁이 치열했던 딸 부잣집에서 자라 그럴 수밖에 없었음을 고백했다.



이어 화사는 "급식소에서 늘 인사를 크게 했는데 아주머니가 예뻐하셨다. 그러다가 뮤지컬 제안이 들어왔다"라고 말해 놀라움을 자아냈다. 이에 화사는 "아주머님 지인 분이 뮤지컬 기획 감독님인데 아주머니가 우리 학교에 목소리 또랑또랑한 애가 있다고 추천을 한 거다. 그래서 바로 오디션을 보러 갔는데 바로 팥쥐가 됐다. 완전 대 뮤지컬이었다. 오디션을 같이 본 다른 친구들은 다 커리어가 많은데"라고 당시를 떠올렸다.



그러자 한혜진은 "근데 넌 급식소에서 차출된 거네"라고 했고, 화사는 "먹을 거 많이 먹고 싶어서 인사를 했던 건데 그렇게 됐다"라고 말해 웃음을 자아냈다.



이에 한혜진은 "뭘 먹을 때마다 삶의 전환기가 찾아오는 거야?"라고 했고, 화사는 "곱창 현상을 보면서 진짜 나한테 뭐가 있나 하고 그때 심각하게 생각해 봤다"라며 진지하게 말했다.



이어 한혜진은 "젠슨 황은 어떻게 된 거야, 내 눈을 의심했다"라고 젠슨 황의 화사 샤라웃을 언급했다. 이에 화사는 "다 AI인 줄 알았다고 하더라. 사실 굿굿바로 1위 했을 때보다 문자를 더 많이 받았다. 축하한다고 그러는데 사실 처음에는 제가 잘 모르는 분이라 별 생각이 없었다. 경제에 무지했다"라고 말했다.



그리고 화사는 "처음에는 K팝 공부를 해오신 거구나 싶었다. 믿어지지가 않으니까"라며 "그 후 편지를 써서 드렸다, 앨범이랑 같이. 그런데 가시기 전에 또 이야기를 해주셨다. 그래서 이거는 진짜 진심이시구나 싶었다"라고 자신에 대한 팬심을 고백했던 젠슨황을 언급했다.



이에 한혜진은 "좋아하는 모델은 없으시대? 내가 살이 좀 올랐지만 아직 괜찮다"라고 너스레를 떨었다. 그러자 화사는 "언니 창피해요"라고 정색했다.



또한 "한 100주만 달라고 하지. 그렇게 비싸지 않아. 500주만 달라고 해 다시"라며 악마의 유혹을 보냈고, 화사는 "언니 창피해요"라며 또다시 정색해 웃음을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)