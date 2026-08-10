[스브스夜] '런닝맨' 종국팀, '마지막 한 방'으로 최종 우승···유재석은 '벌칙 3관왕'

유재석이 벌칙 3관왕을 차지했다.



9일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 홍진호와 김지유가 게스트로 등장했다.



이날 런닝맨은 게스트들과 함께 종로 마불 레이스를 펼쳤다. 모든 미션을 수행하고 마지막으로 탈출을 건 주사위를 던졌다.



주사위 한 번에 탈출 가능한 재석팀과 6이 나와도 탈출이 불가능한 종국팀. 만약 재석팀이 연속으로 작은 수가 나오면 종국팀도 희망이 있었다.



이에 종국팀에서는 재석팀이 2 이하의 수가 나오길 빌었다. 그리고 재석팀은 3 이상만 나오면 만족스러운 결과를 얻을 수 있기에 여유롭게 주사위를 던졌다.



3이 나오면 그토록 노래를 부르던 태블릿 PC 획득, 5 이상이 나오면 탈출에 성공하는 것. 하지만 유재석이 던져 나온 주사위는 하필 2였다.



2는 황금열쇠 뽑기. 차원이동이 걸려있는 황금열쇠에 재석팀은 초긴장 상태에 돌입했다. 양세찬이 대표로 뽑은 황금열쇠. 결과가 공개되기도 전 먼저 제비 결과를 본 양세찬과 홍진호는 경악했다. 양세찬이 뽑은 것은 최악의 시나리오인 차원이동이었다.



탈출 직전 종국팀과 자리가 바뀐 재석팀은 망연자실했다. 이에 팀원들은 "아니 뽑아도 이런 걸 뽑아"라며 하소연을 했다.



자리가 바뀐 상황에서 종국팀은 황금열쇠를 뽑아야 했다. 이에 팀원들은 똥손 지석진 대신 송지효가 뽑기를 하자고 제안했다. 하지만 결정적 역할을 하고 싶었던 지석진은 서운함을 드러냈고 이에 지석진이 황금열쇠 뽑기에 나섰다.



기적적으로 그는 더블 주사위를 뽑았다. 그렇다면 이후 주사위 1과 1만 나오지 않으면 탈출에 성공할 수 있는 것. 이에 종국팀은 긍정적인 마음으로 주사위를 던졌고, 그 결과 1과 3이 나오며 가까스로 탈출에 성공했다.



3번의 무인도 유배를 뚫고 거둔 승리에 종국팀은 크게 기뻐했다. 반면 재석팀은 목전에서 놓친 우승에 아쉬움을 드러냈다. 그러나 상품칸을 올패스해 최종 상품이 하나도 없는 종국팀을 보고 위안을 얻어 웃음을 자아냈다.



패배팀인 재석팀은 러닝 볼을 뽑아 벌칙을 수행할 사람을 골랐다. 물따귀와 고삼차 마시기, 물양동이 3가지 벌칙을 수행할 사람으로 양세찬과 유재석, 홍진호와 유재석, 양세찬과 유재석이 각각 뽑혔다. 특히 유재석은 벌칙 3관왕의 불명예를 안아 웃음을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)