'미우새' 신동엽, "딸에게 무관심으로 부담 갖지 않게 해"···서울대생 아빠의 노하우

신동엽이 딸을 서울대에 보낸 노하우를 공개했다.



9일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 방송인 박경림이 예비 수험생 엄마로서 노하우를 공개했다.



이날 방송에서 박경림은 아들이 벌써 18세, 내년이면 고3이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.



이에 서장훈은 "예비 고3 엄마로서 케어 노하우가 있냐?"라고 물었다. 그러자 박경림은 "저는 사실 다른 건 잘 못해주고 잘 먹는 거, 밥심이 제일 중요하다고 생각해서 밥은 잘 차려주자는 주의다"라고 말했다.



이어 박경림은 "요즘은 방학이니까 시간과 정성을 정말 쏟아서 장인들이 만든 밀키트로 요리를 해준다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.



이를 보던 서장훈은 신동엽을 향해 "따님을 서울대에 보낸 아버님으로서 노하우를 전수해 달라"라고 했다.



이에 신동엽은 "아 저는… 아빠의 무관심?"이라며 "난 그 이야기는 해줬다. 좋은 남자를 만나거라. 남자 친구도 좋은 남자를 만나야 되고 나중에 결혼을 할 때도 좋은 남자를 만나야 된다고. 어떤 남자가 안 되는지 이야기를 해줬다"라고 했다.



그러자 서장훈은 "들으니까 따님을 한 달에 한번 만났다고 하더라. 철저하게 딸이 잠들면 들어가고"라고 했고, 신동엽은 "혹시라도 관심가지는 거처럼 느끼면 부담스러우니까"라고 너스레를 떨었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)