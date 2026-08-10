'미우새' 신동엽, 연예계 행사 MC 독식중인 박경림에 "연예계의 돼지 머리 같은 존재"

신동엽과 박경림이 오랜 인연을 공개했다.



9일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 방송인 박경림이 자신의 히트곡 '착각의 늪'을 부르면서 등장했다.



이날 방송에서 신동엽은 박경림에 대해 "24년 동안 쭉 불러왔는데 처음보다 늘었다"라며 감탄했다.



이에 박경림은 "이게 바로 앨범을 씹어먹은 라이브, 앨범을 삼킨 라이브"라고 너스레를 떨었다.



이어 박경림은 신동엽을 데뷔 전부터 알았다며 "신동엽 씨가 저희 큰 언니, 큰 형부랑 친구다"라며 "큰 언니가 친구가 데뷔한다면서 첫 방송을 나랑 같이 봤는데 그게 신동엽 씨였다. 당시 언니 말이 얘가 개그맨이 못 되면 우리 국민 중 개그맨 될 사람 없다고 했다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.



이에 신동엽은 "자기 동생이 끼가 어마어마하다고 했는데 그게 박경림이었다. 데뷔 후 승승장구를 했는데 정말 끼는 감추려야 감출 수 없다 싶었다"라고 화답했다.



박경림은 데뷔 후 신동엽과 함께 프로그램 진행을 할 때 너무 신기했다며 "꿈꾸는 것 같았다"라고 말했다.



연예계 행사 MC의 한 획을 긋고 있는 박경림. 국내에서 공개되는 거의 모든 작품의 시사회, 제작발표회 MC를 독식중인 박경림은 작품마다 의상을 다르게 준비하는 걸로도 유명했다.



콘셉트에 맞춘 의상에 대해 박경림은 "영혼을 갈아 넣어 만드는 작품이다 보니 의상만 봐도 알 수 있게끔 준비하는 것"이라며 프로다운 면모를 드러냈다.



이에 신동엽은 "거의 연예계의 돼지 머리 같은 존재다"라고 말해 폭소를 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)