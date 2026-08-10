'런닝맨' 김지유, 유재석에 "선배님, 좋은 말씀 많이 해주시고 감사···아 눈물 날 거 같아" 너스레

김지유가 제대로 방송 분량을 챙겼다.



9일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 홍진호와 김지유가 게스트로 등장했다.



이날 방송에서 김지유는 런닝맨 출연에 대한 로망을 드러냈다. 김지유는 "엄마아빠가 런닝맨에 나갔으면 좋겠다고 했는데 진짜 나와서 너무 좋다"라고 소감을 밝혔다.



이에 유재석은 "매체마다 영향력과 매력이 있지만 일단 부모님은 지상파 나와야 좋아하신다"라며 부모님의 마음에 공감했다.



런닝맨과 함께 종로마불 레이스에 나선 김지유는 "너무 좋아요"라며 들뜬 마음을 감추지 못했다. 그리고 소감이 어떻냐는 양세찬의 질문에 "꿈을 이뤘어요"라고 말해 훈훈함을 자아냈다.



이를 보던 하하는 "지유야 여기 있지 말고 재석 선배 옆으로 가. 재석 선배 옆에 있는 게 방송 제일 많이 나와"라고 조언했다.



이에 김지유는 바로 유재석 곁으로 달려가 "선배님 왜요? 저 부르셨어요?"라고 너스레를 떨었다. 그러자 유재석은 "내가? 언제?"라며 황당한 얼굴을 했다.



김지유는 "저 부르셨잖아요"라며 다시 능청을 떨었다. 이에 유재석은 "저는 지유 씨 부르지 않았어요"라고 했다.



그러자 김지유는 "정말 감사해요. 좋은 말씀도 많이 해주시고. 아 나 눈물 날 거 같아"라고 했고, 유재석은 "저는 좋은 말을 요만큼도 한 적이 없어요"라고 펄쩍 뛰어 웃음을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)