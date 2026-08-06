청와대, 북한 미사일 발사에 긴급안보상황점검회의 개최

청와대 국가안보실이 북한의 단거리 탄도미사일 발사와 관련해 긴급안보상황점검회의를 개최했습니다.



국가안보실은 오늘(6일), 국방부와 합참 등 관계기관이 참석한 가운데 관련 회의를 개최했다고 밝혔습니다.



안보실은 회의에서 즉각적인 대응태세 유지를 지시하는 한편, 이번 발사가 우리 안보에 미치는 영향을 분석, 평가하고 필요한 조치 사항들을 점검했다고 설명했습니다.



안보실은 "북한의 탄도미사일 발사는 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 도발 행위"라며, 도발을 즉각 중단할 것을 촉구했습니다.



앞서 합동참모본부는 오늘 오후 5시쯤 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일을 포착했다고 밝혔습니다.



북한의 탄도미사일 발사는 올해 들어 10번째이며, 지난 6월 발사 이후 42일 만입니다.



이번 발사는 8월 개최가 예상되는 한미 연합연습 '을지 자유의 방패(UFS)'를 앞두고 이뤄졌습니다.