뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

종합특검, '심우정 전 검찰총장 내란 가담' 대검 재차 압수수색

신용일 기자
작성 2026.08.06 17:35 조회수
종합특검, '심우정 전 검찰총장 내란 가담' 대검 재차 압수수색
▲ 대검찰청

권창영 2차 종합 특별검사팀이 심우정 전 검찰총장의 '내란 가담 의혹'과 관련해 대검찰청에 대한 압수수색에 다시 나섰습니다.

특검팀은 오늘(6일) 언론 공지를 통해 "오전 10시부터 심 전 총장과 전무곤 전 대검 기획조정부장의 내란중요임무종사 혐의와 관련해 대검 비상안전담당관실 관계자와 정보통신과에 대한 압수수색 영장을 집행 중"이라고 밝혔습니다.

특검팀은 심 전 총장이 박성재 전 법무부 장관 지시로 계엄 합동수사본부에 검사 파견을 검토하는 등 내란에 가담했다고 의심하고 있습니다.

이 같은 내란 가담 논의가 비상계엄 당일 열린 대검 간부회의에서 이뤄졌을 것으로 보고 관련 내용을 확인 중입니다.

비상안전담당관은 당시 대검 간부회의에 참석해 계엄법령 관련 내용을 설명했다고 합니다.

부처마다 있는 비상안전담당관은 비상계엄과 같은 국가 비상사태에 대처하기 위한 업무를 총괄합니다.

앞서 특검팀은 대검 압수수색 과정에서 비상계엄 시 재판 및 수사 관할을 정리한 '비상계엄 하 재판 관할' 문건을 확보했습니다.

대검 관계자들을 조사하는 과정에서 '계엄이 실제 진행되면 군사법원 관할로 가는 범죄를 어떻게 대응할지 논의했다'는 취지의 진술도 확보했습니다.

앞서 특검팀은 심 전 총장과 전 전 검사장에 대해 내란중요임무종사 및 직권남용권리행사방해 혐의로 구속영장을 청구했지만 법원에서 기각됐습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
신용일 기자 사진
신용일 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지