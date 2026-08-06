프로야구 9일까지 '여름방학'…경기 시간도 조정

▲ 전국을 뒤덮은 폭염에 오늘과 내일 열릴 예정이었던 프로야구 1, 2군 경기가 모두 취소된 5일 서울 송파구 잠실야구장에 두산 베어스 헬멧이 놓여있다.

전국을 강타한 폭염 여파로 프로야구가 이번 주말까지 '여름 방학'에 들어갑니다.한국야구위원회(KBO)와 10개 구단 단장, 장동철 프로야구선수협회 사무총장은 오늘 서울 강남구 도곡동 야구회관에서 폭염 대책 긴급 실행위원회를 열어 7일부터 9일까지 전국 5개 구장에서 열릴 예정이던 15경기를 모두 취소하기로 했다고 했습니다.앞서 KBO 사무국은 관중과 선수단 안전을 위해 5일과 6일 프로야구 전 경기를 취소한 바 있습니다.이에 따라 올 시즌 폭염으로 취소된 경기는 총 30경기로 늘었습니다.주말 동안 KBO 사무국과 10개 구단은 세부적인 폭염 대책과 시설을 마련한 뒤 11일부터 리그를 재개하기로 했습니다.경기 개시 시간도 조정합니다.평일 18시 30분, 주말 18시였던 경기 시작 시각은 당분간 평일과 주말 모두 19시로 고정합니다.예외적으로 서울 고척스카이돔에서 열리는 경기는 평일 19시, 토요일 18시, 일요일은 방송 중계 상황에 따라 14시에 시작할 수 있도록 했습니다.또 KBO 사무국은 클리닝 타임 개념의 쿨링 타임도 신설해 선수와 관람객을 보호하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)