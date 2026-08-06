프로야구 9일까지 폭염 취소…11일 리그 재개·19시 경기 시작

▲ 6일 서울 강남구 KBO에서 한국야구위원회(KBO) 폭염 긴급 대책 회의가 열리고 있다.

전국을 강타한 폭염 여파로 프로야구가 이번 주말까지 모든 경기를 취소했습니다.한국야구위원회(KBO)와 10개 구단 단장, 장동철 프로야구선수협회 사무총장은 오늘(6일) 서울 강남구 도곡동 야구회관에서 폭염 대책 긴급 실행위원회를 열었습니다.이들은 내일(7일)부터 9일까지 전국 5개 구장에서 열릴 예정이던 15경기를 모두 취소하기로 결정했습니다.앞서 KBO 사무국은 관중과 선수단의 안전을 위해 어제(5일)와 오늘 프로야구 전 경기를 취소했습니다.이에 따라 올 시즌 폭염으로 취소된 경기는 모두 30경기로 늘었습니다.KBO 사무국과 10개 구단은 주말 동안 세부적인 폭염 대책을 세우고 관련 시설을 마련한 뒤 11일부터 리그를 재개하기로 했습니다.경기 개시 시간도 조정합니다.평일 18시 30분, 주말 18시였던 경기 시작 시각은 당분간 평일과 주말 모두 19시로 고정합니다.다만 서울 고척스카이돔에서 열리는 경기는 평일 19시, 토요일 18시에 시작합니다.일요일 경기는 방송 중계 상황에 따라 14시에 시작할 수 있도록 했습니다.KBO 사무국은 클리닝 타임 개념의 '쿨링 타임'도 신설해 선수와 관람객을 보호하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)