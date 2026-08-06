러닝과 여행의 결합…경기도 '런 경기' 플랫폼 운영

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▲ '런 경기' 포스터

경기도와 경기관광공사는 지역관광 활성화를 위해 러닝 기반 로컬관광 플랫폼인 '런 경기'를 오늘(6일)부터 공식 운영합니다.런 경기는 경기도 31개 시군을 배경으로 한 10개의 런트립 상품, 지역별 러닝 세션, 46명의 경기페이서, 로컬 콘텐츠 등의 프로그램을 제공합니다.10개의 시군과 협업한 런트립 상품은 해당 시군의 관광명소와 러닝을 결합한 형태입니다.먼저 시흥시의 대표 관광지인 거북섬과 웨이브파크 일대를 중심으로 여름철 해양관광과 러닝을 결합한 1박 2일 런트립이 이달 22일부터 23일까지 운영됩니다.총 25명의 참가자를 모집하며 신청은 7일부터입니다.9월에는 안성시 금광호수 둘레길을 무대로 한 런트립이 열리며 가평, 양평, 하남, 수원, 여주, 광명, 포천, 파주 등에서 이어질 예정입니다.경기도 각 지역의 러닝 코스를 발굴하고 지역 러닝 문화를 만들어가는 경기페이서는 지역에 대한 높은 이해도를 지닌 러너 중 선발된 46명이 러닝 코스를 직접 발굴하고 참가자들과 함께 달리는 프로그램을 기획·운영합니다.런트립과 경기페이서의 자세한 일정 확인 및 참가 신청은 런 경기 플랫폼(www.rungg.co.kr)에서 하면 됩니다.경기관광공사 관계자는 "관광은 단순히 명소를 방문하는 것을 넘어 지역의 일상과 문화를 직접 경험하는 방향으로 변화하고 있다"며 "런 경기를 통해 지역을 가장 잘 아는 러너와 경기도 곳곳의 숨은 관광자원을 연결하고 누구나 달리며 지역을 여행할 수 있는 러닝 관광 문화를 만들어가겠다"고 말했습니다.(사진=경기관광공사 제공, 연합뉴스)