[자막뉴스] "끄떡없어" 12,000포인트 유지…"92% 오른다" 전망 이유가?

골드만삭스가 최근 코스피의 급락에도 한국 증시에 대한 긍정적 전략 관점은 그대로 유효하다고 진단했습니다.



이번 하락을 대세 하락의 시작이 아니라 더 큰 강세장 안에서 나타난 가파른 조정으로 규정하고, 12개월 코스피 목표치 12,000을 유지했습니다.



티모시 모 등 골드만삭스 전략 담당자들은 현지시간 4일 발표한 보고서에서 "시장이 정당화되는 수준보다 더 부정적인 펀더멘털 전망을 가격에 반영하고 있다"며 '비중 확대' 의견을 유지한다고 밝혔습니다.



목표치 12,000은 현재 수준에서 약 92%의 추가 상승 여력을 의미합니다.



코스피는 연초 이후 116% 급등해 지난 6월 22일 사상 최고치인 9,114.55로 마감한 뒤 7월 30일 저점까지 39% 하락했습니다.



이후 7월 31일에는 하루 만에 18% 반등하며 역대 최대 일간 상승 폭을 기록했습니다.



골드만삭스는 이번 낙폭의 속도와 규모가 2021년 기술주 호황 이후 하락, 코로나19 확산 등 지난 20년간 이 시장이 겪어온 다른 급락 국면과 유사하다고 짚었습니다.



하락의 직접적 원인으로는 반도체 메모리 사이클의 지속 가능성에 대한 우려를 꼽았습니다.



여기에 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 매도, 단기 모멘텀 추종 투자자 등 기술적 요인이 낙폭을 증폭시켰다고 분석했습니다.



골드만삭스가 긍정적 관점을 유지하는 핵심 근거는 시가총액 비중이 큰 메모리 부문에 있습니다.



컴퓨팅 수요 가속과 2030년까지 이어질 수 있는 심각한 공급 부족을 감안하면 이번 메모리 사이클은 이전보다 더 강하고 오래 지속될 것이라는 판단입니다.



이에 따른 강력한 가격 결정력과 수익성이 현재 시장 가격에는 반영돼 있지 않다는 것입니다.



수급 여건도 개선됐다고 평가했습니다.



레버리지 ETF 순자산 감소와 신용융자 노출 축소, 헤지펀드 노출 완화 등으로 증시가 이전보다 훨씬 깨끗해졌다고 분석했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)