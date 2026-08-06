[자막뉴스] "임용 위해 전략적 출판" 소명 통했다…'쪼개기 논문' 의혹에 대학 "연구 관행"

유승민 전 의원의 딸 유담씨의 '연구부정' 의혹에 대해 조사한 고려대학교가 유 씨의 논문에 문제가 없다고 결론 낸 것으로 확인됐습니다.



국민신문고에 신고가 접수돼 대학이 조사에 착수한 지 7개월 만에 나온 결론입니다.



유 씨의 학술지 논문 7건과 석·박사 논문 등을 검토한 고려대 연구진실성위원회는 그제 유 씨의 논문이 연구부정행위에 해당하지 않는다고 판단했습니다.



대학은 외부 전문가가 절반 이상 참여하는 본조사위원회를 구성해 논문과 연구자료 등을 검토했다고 밝혔습니다.



검토 결과 대학은 동일하거나 유사한 연구자료, 분석틀을 활용해 다수의 논문을 작성했다는 이른바 '논문 쪼개기' 의혹에 대해서 "일반적인 연구관행"이라고 판단했습니다.



여러 논문에서 같은 이론을 사용했다는 사실만으로는 부정행위에 해당한다고 보기 어렵다는 겁니다.



유씨가 유사한 논문을 별개의 연구처럼 제시했다는 '자기 표절' 의혹에 대해서도 "연구 질문이 포괄적이고 독립적이어서 하나의 통합 논문으로 발표하기보다 개별 논문으로 출간하는 것이 학술적으로 바람직하다"고 판단했습니다.



그러면서 "이론적 공통점이 있지만 주요 연구 질문이 모두 다르고, 교수직 임용을 위해 전략적으로 짧은 시기 논문을 집중 출판했다"는 유씨 측 소명도 받아들인 것으로 알려졌습니다.



앞서 유 씨의 인천대 교수 임용 사실을 두고 '특혜' 논란이 제기된 바 있습니다.



유씨는 동국대 법학과를 졸업한 뒤 연세대에서 경영학 석사, 고려대에서 경영학 박사 학위를 취득했습니다.



이후 인천대 교수 임용 지원 당시 박사학위 논문 등을 포함한 연구실적 10편을 제출해 교수로 임용됐는데 이례적으로 빠른 임용 과정을 둘러싸고 특혜 논란이 제기됐습니다.



동일하거나 유사한 자료를 활용해 다수의 논문을 작성했다는 이른바 '자기표절' '논문 쪼개기' 의혹도 불거졌습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)