뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트럼프 "탄약 왜 부족해?" 추궁하자…국방장관 "부장관 때문에…"

김민표 기자
작성 2026.08.06 16:20 조회수
트럼프 "탄약 왜 부족해?" 추궁하자…국방장관 "부장관 때문에…"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 피트 헤그세스 미 국방장관

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 전쟁에서 군사적 선택지를 제한할 정도로 탄약이 부족한 사태에 대해 국방부 장관을 질책하며 답변을 추궁했다고 미 일간 워싱턴포스트(WP)가 5일(현지시간) 보도했습니다.

보도에 따르면 트럼프 대통령은 지난달 31일 메릴랜드주 캠프 데이비드에서 주재한 내각회의에서 피트 헤그세스 국방장관에게 탄약 부족 사태를 추궁한 것으로 알려졌습니다.

트럼프 대통령은 탄약 부족 사태가 해결된 걸로 생각하고 있었다면서 헤그세스 장관에게 분통을 터뜨렸다고 익명을 요구한 소식통들이 전했습니다.

미국 정부는 미 방산업체들과 패트리엇 요격미사일 등 주요 탄약에 대한 생산 협정을 새로 맺었지만 실제 생산에 최장 2년까지 소요될 것으로 전망되고 있습니다.

또 다른 소식통은 트럼프 대통령이 최근 이란에 대한 대규모 공격을 철회한 배경에는 장거리 유도 미사일과 방공용 요격미사일 부족도 원인으로 작용했다고 말했습니다.

워싱턴포스트는 이란 전쟁 초기 첫 달 동안 미군이 장거리 순항미사일 토마호크 850발을 발사했고, 1천 발 이상의 패트리엇 및 사드 요격 미사일을 발사했다고 보도한 바 있습니다.

로이터통신도 이번 주 초 미군이 이란전 발발 첫 주에 육군의 전술 탄도미사일 1천300발 이상을 사용했고 지대지 미사일 에이태큼스(ATACMS) 재고는 거의 고갈된 상태라고 전했습니다.

헤그세스 장관은 트럼프 대통령의 추궁을 받자 탄약 재고 부족 사실을 제대로 알리지 못한 책임을 스티븐 파인버그 국방부 부장관에게 돌리면서 자신을 변호한 것으로 알려졌습니다.

워싱턴포스트는 소식통들을 인용해 이란전쟁이 장기화하면서 이란에 대한 군사 행동을 강력하게 주장한 인물 가운데 한 명인 헤그세스 장관에 대한 트럼프 대통령의 신뢰가 낮아지고 있다고 분석했습니다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이 사안에 대한 워싱턴포스트의 질의에 "이런 내용은 100% 가짜뉴스이고 그런 일은 절대 없었다"면서 "트럼프 대통령은 헤그세스 장관을 전적으로 신뢰한다"고 답변했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지