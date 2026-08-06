[인터뷰] 임미애 "정청래, 당원-의원 갈라치기…민주, 이기려면 TK 끌어들여야"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 임미애 민주당 최고위원 후보

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● <임미애 민주당 최고위원 후보> 인터뷰



"연설 메시지 통해 관심 가진 당원 늘어…반전 가능하다 믿어"

"출마 첫 번째 이유는 간절함…현 상태 계속되면 TK서 성과 못 내"

"민주 가치 들고나온 만큼 응원 받고 있다고 느껴"

"호남 지지 여력 많지 않아…민주 이기려면 TK 끌어들여야"

"당 지도부에서 당원·의원 갈라치기 해서는 안 돼"



"'연설 후 투표' 형식…후보들 정책·비전 공유 안 돼 아쉬워"

"보완수사권 전대 주된 쟁점 아냐…쟁점 없는 전당대회 아쉬워"

"민주·진보 총역량 결집해도 불안정한 정치 지형"

"지속적이고 안정적인 개혁 추진해 이기는 민주당 만들어야"

"합리적 중도층·TK 설득 필요…역할 가장 잘할 사람 임미애"

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▷ 주영진 / 앵커 : 민주당 전당대회에서 최고위에 나선 후보들의 대결도 상당히 치열하게 벌어지고 있는데요. 지금까지의 성적과는 별개로 어쨌든 이 임미애 후보를 주목하는 민주당 내 구성원들이 많은 것 같습니다. 임미애 후보 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 안녕하십니까.



▷ 주영진 / 앵커 : '주영진의 뉴스브리핑' 패널로 나오실 때하고 오늘 또 후보로 나오셨으니까 좀 다릅니다.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 불러주셔서 고맙습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 상당히 바쁘시죠?



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 네, 많이 바쁘고 서울에 머무르는 날을 하루 잡아서 언론하고 인터뷰도 하고 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 아마 지난주에 두 군데서 부산, 울산, 경남, 충청권 성적이 발표가 됐는데 당원들의 투표. 조금 임미애 후보로서는 실망스럽지 않나 싶은데 그래도 가능성을 확인했다고 생각하십니까, 어떻습니까?



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 7등이잖아요. 그리고 그것도 6등하고 차이가 나는 7등이에요. 저야 6등 올라가면 가장 좋은데 사실은 제가 그렇게 인지도가 높은 정치인이 아니고, 그동안 전국 정치를 해 온 사람도 아니고. 거기다 늦은 출발이었고 그래서 당원들이 저를 알 수 있는 기회가 매우 적었다, 이제야 비로소 연설 이틀에 걸쳐서 '임미애가 누구야?' 이렇게 관심갖는 상황이기 때문에 저는 제가 내는 메시지에 반응을 보이는 당원들이 굉장히 많으세요. 충분히 반전 가능하다, 이렇게 믿고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 다음 주에 있을 호남 권리당원이 가장, 수도권이 물론 더 많기는 하겠습니다. 호남이 어쨌든 상당히 중요한 지역인데.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 네, 33%.



▷ 주영진 / 앵커 : 호남에 상당한 기대를 갖고 계실 것 같아요.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 제가 어제인데요. 광주에 계신 분들을 만났는데 그분들이 그래요. '혹시 임미애 당신을 찍어서 사표가 되면 어떻게 해?' 이런 얘기를 하시더라고요. 그런데 제가 그 얘기 들으면서 순간, 이게 대구 경북에서 민주당 하는 사람들은 사표에 대한 생각이 좀 다릅니다. 많은 사람들이 내 표가 사표가 될 거라는 걸 알면서도 지속적으로 민주당을 찍으러 나오거든요. 그리고 그 지지가 점점점 올라가는 거죠. 그래서 제가 사표가 되는 걸 두려워하지 않고 오히려 영남의, 그러니까 김대중이 꿈꿨던 그 동진 정책을 통해서 지역 정당이라는 틀을 벗어나고 싶어 했던 꿈. 그러다 노무현이 시도했던 꿈. 이제는 김부겸이 지난 지방선거에서 해보고자 했던 것. 다 이것들이 좌절되었잖아요. 그래서 우리의 내적인 변화의 욕구를 이제는 전남, 전북, 광주에서 응원해 줬으면 좋겠다는 얘기를 하니까 다들 되게 감동적으로 받아들이시고 응원해 주시겠다고 해줘서 힘이 좀 나죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 조금 전에 연설하시는 거 제가 보면서 드는 생각이 노무현 대통령이 시도했으나 이루지 못했던 꿈. 영남. 이게 사실 구체적으로 표현하셔야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들더라고요. 부산 울산, 경남은 노무현 대통령의 도전 이후에 민주당이 국민의힘과 거의 대등하게 한번 겨뤄볼 만한 장소까지는 됐다. 대구, 경북이 아직도.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 그렇죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 민주당이.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 마지막 불모지라고 할 수 있는 대구 경북인데 제 입장에서는 바운더리를 크게 가져가야.



▷ 주영진 / 앵커 : 크게.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 그래도 당원들한테 호소할 수 있는 거여서. 저희 대구 경북은 권리당원 숫자가 1.8%밖에 안 돼요.



▷ 주영진 / 앵커 : 이번에 가산점 준다고 하는데 몇 퍼센트 정도 준다고.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 5%.



▷ 주영진 / 앵커 : 5%.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 5%인데 사실 이게 1대 1, 그러니까 1인 1표의 기본 정신을 사실 그렇게 부합하지 않는 거고. 그렇다고 해서 가중치를 많이 주면 또



▷ 주영진 / 앵커 : '그거 뭐 하러 1인 1표 했느냐' 얘기도 또 나올 법하고.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 그리고 결과에 영향을 미치는 상황이면 안 되는 거고. 그래서 저는 이렇게 가중치를 주는 것이 근본적인 해법은 아니다, 라고 생각은 하는데요. 어쨌든 5%. 그 모든 후보들이 얻은 득표에 대해서 5%가 가중치가 주어지기 때문에 별로 의미는 없다, 이렇게 보죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 이번에 최고위원 경선에 내가 도전해야겠다, 나서야겠다는 단순히 대구 경북의 대표로 나서겠다는 차원을 넘어선 것도 같은데 그 이유가 뭡니까?



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 일단 첫 번째는 간절함.



▷ 주영진 / 앵커 : 간절함.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 저희도 좀 이겨보고 싶다. 이번 지방선거에서 김부겸이라는 우리가 낼 수 있는 최고의 후보를 냈는데 저희가 떨어졌어요. 그러면 저희 입장에서는 위기감이 있는 거죠. 이 위기감을 통해서 또 그간 지난 1년 동안 민주당 지도부가 보여줬던 모습이 국민들한테 집권 여당 지도부로서 보여주기에는 매우 실망스러운 모습을 많이 보여줬다, 저는 이렇게 보거든요. 그래서 지금 이 상태가 계속된다고 그러면 앞으로 대구 경북에서 민주당이 더 많은 유권자들로부터 사랑받고 마침내 이기고 이런 성과를 내기에는 턱없이 부족하다는 생각이 들어서 그래서 출마를 하게 된 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 김부겸 전 대구시장 후보가 '임미애 후보를 지지한다' 공개적으로 이야기를 했던데요.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 제가 우원식 의장님도 저한테 지지한다고 이소영 의원도 지지한다. 지지해 주시는 의원들은 많은데요. 제가 사실 예비 경선 통과했을 때 사람들이 다들 깜짝 놀랐어요. 어떻게 저 사람이? 왜냐하면 사실 저보다 훨씬 전부터.



▷ 주영진 / 앵커 : 준비하고.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 최고위원 준비했던 분들이 있잖아요. 전국적인 인지도가 있는 분들. 그런데 제가 중앙 위원들한테 전화를 했을 때 이분들이 보였던 반응이 뭐였냐 하면 '그래, 그게 민주당의 정신이지.' 우리가 대구 경북을 민주당이 품지 않고 승리할 수 있는 방법은 없어. 이런 이야기들을 하시면서 응원을 해 주셨거든요. 그래서 저는 지금도 김부겸 총리뿐만이 아니라, 영남 대표로 나왔다고는 하지만 민주당의 가치를 들고서 싸우고 있는 저한테 응원해 주시는 분들은 많다, 이렇게 그냥 혼자 믿고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 우리 대한민국 국민, 우리 시청자분들이 어떤 정치권을 바라보거나 그럴 때 가령 대통령이 우리 고장 출신이야, 국무총리가 우리 고장 출신이야, 야당 대표가 우리 고장 출신이야, 이런 것들도 어쨌든 하나의 판단하는 하나의 요소가 되는데. 이재명 대통령이 민주당 소속이기는 합니다만 또 출신지는 경북 안동이잖아요, 지금 민주당의 불모지라고 하는. 이재명 대통령의 당선, 대통령 당선 이런 부분들도 대구 경북 민심에는 일정 부분 영향을 미친 것 아닙니까, 어떻습니까. 변화가 좀 있기는 있는 겁니까, 어떻습니까?



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 변화는 있습니다. 사실 지난 작년이죠. 작년 대통령 선거에서 경북이 보냈던 지지가 25%.



▷ 주영진 / 앵커 : 그 역대 그 어느 대선보다 민주당 후보가 가장 많이 받은 겁니까?



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 가장 많이 받았죠. 그리고 안동에서는 근 30%에 가까운 득표를 했으니까 가장 많이 받은 거기는 하지만, 대구는 23%. 호남에서 받은 득표가 85%가 넘어요. 저는 호남이 더 이상 민주당을 지지하기에는 그 여력이 그렇게 많지 않다고 봅니다. 결국 민주당이 이기려면 대구 경북, 그다음에 합리적인 중도층을 우리 쪽으로 끌어들이는 것. 이래야 민주당이 이긴다라고 보는데 이것에 대한 민주당의 대책이 없는 거예요. 그동안 지도부가 보여준 모습을 보면 대구 경북을 그냥 버리고 가는 거 아닌가? 58만 6000표라고 하는 김부겸 후보를 찍은, 태어나서 처음 민주당을 찍었다고 하는 이 유권자들이 표심은 움직이고 있는데. 이 부분에 대해서 단지 당선자를 배출하지 못했다는 이유로 민주당이 어떤 책임도 지지 않는다면 이건 저는 책임 있는 집권 여당의 태도는 아니다라고 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그래서 이번 경선 과정에서 임미애 후보가 이야기하는 걸 가만히 들어보면 결국 정청래 후보. 직전에 당 대표를 맡았었던 정청래 후보, 그 당시 지도부 민주당 지도부의 어떤 선택과 판단 여기에 대해서 상당히 강하게 비판하시는 것 같다는 인상을 받았는데 맞습니까?



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 네. 지난 1년을 경험하면서 여러 가지 이유가 있는데요. 일단 가장 최근에는 당원과 국회의원을 갈라치는, 160명 대 160만 명. 결국은.



▷ 주영진 / 앵커 : '당의 주인은 당원이다'라고 하면서.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : '당원이다, 나를 지켜달라.' 이거는 사실은 전 대표가 해서는 안 되는 발언이죠. 의원과 당원이 혼연일체가 돼서 집권 여당으로서의 역할을 잘해 나갈 수 있도록, 국민의 눈높이에 맞는 개혁을 해나가도록 도와줘야 하는데 이런 갈라치기가 아주 일상적으로 이루어지는 모습을 많이 봤습니다. 거기다가 보완수사권 문제와 관련해서는 대통령은 숙의를 요구하는데 이분은 숙의나 토론보다는 선언과 주장이 아주 몸에 밴 리더십. 그리고 오직 당심, 이런 얘기를 할 때 저희가 사실 국회 의석수가 한 100석 미만으로 우리끼리 똘똘 뭉쳐서 정말 이 코어를 형성해야 하는 시기라면 오직 당심이라는 말이 맞습니다. 그런데 저희는 집권 여당이잖아요. 범여권 합치면 180석이에요. 이런 상황에서 오직 당심이 아니라 저는 오직 국민이라고 시각을 전환하는 것이 필요한데, 그런 면에 있어서는 남아 있는 이재명 정부의 국정의 든든한 파트너로서는 매우 아쉬운 리더십이었다라는 생각이 들어서 지적을 한 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇다고 한다면 정청래 후보에 대해서 대단히 비판적인 인식을 드러내고 있다고 한다면 임미애 후보가 다음 당 대표는 이 후보가 됐으면 좋겠다는 생각을 가진 후보도 있는 것이다, 이렇게 또 받아들여집니까?



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 네, 있죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 김민석 후보입니까?



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 제가 마음에 있는데 제가 그런 이야기들을 공개적으로 했더니 사실 당원들이 상처를 받는 경우가 있었어요. 뭐냐 하면 '언제부터 최고위원 후보가 자기가 지지하는 당 대표 후보를 공개적으로 나와서 그렇게 얘기를 하더냐', '너는 너의 목소리를 내고 평가받아라'라는 얘기들을 많이 하셔서 제가 지지하는 후보는 있지만 가급적이면 공중파에서는.



▷ 주영진 / 앵커 : 인터뷰 끝나고 나서 저한테는 말씀해 주실 수 있는 거다.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 네.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 그만큼 민주당 전당대회가 상당히 치열하게 전개가 되고 있는데 지금 연설회가 이게 이상하게 된 게 가령 부산, 울산, 경남 가서 거기서 투표를 하는데 연설 전에 투표가 이뤄진다면서요?



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 맞습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 그분들은 연설을 보지 못하고 미리 투표를 하는 거네요?



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 그렇죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 이건 좀 이상한 것 같은데요?



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 많이 이상하죠. 그래서 저희가 이런 식으로 선거가 진행되면 안 되는 거 아니냐라는 의견서를 선관위에 제출을 했는데, 이게 사실은 오래된 관행처럼 이렇게 진행이 되었어요. 그런데 그전에는 대의원들의 투표 날짜에 연설회를 했기 때문에 그래도 그게 용납이 됐는데, 지금은 대의원제가 사실상 무력화된 상황에서 투표가 다 끝난 다음에 연설을 하니까 당원들이 갖는 불만이 굉장히 크죠. 그리고 지금 투표율이 굉장히 낮아요. 이것도 저는 이유 중에 하나라고 생각을 합니다. 그래서 당원들한테 후보들의 정책에 대한 비전에 대한 이런 것들이 제대로 공유되지 않은 아쉬움이 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 일부에서는 '추가 투표를 할 수 있게 해 주는 게 어떻겠느냐'는 아이디어도 내놓고 있는데 정청래 후보 측에서는 '이거 투표 쿠데타다, 어떻게 경기 도중에 룰을 바꾸자는 얘기를 아무렇지 않게 하느냐'고 그러는데.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 그거는 사실 어렵고요. 저도 그런 얘기는 했지만 사실 룰을 이제와서 바꾸는 건 불가능하죠. 그렇지만 이건 정말 심각한 문제이니 적어도 다음번 전당대회 혹은 당원들이 함께 움직여야 하는 자리에서는 이런 식의 운영은 되지 않아야 한다는 것을 지적하는 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 최근에 보완수사권 전면 폐지를 핵심 내용으로 하는 형사소송법 개정안이 국회를 통과했고 국무회의에서도 의결됐습니다. 일부에서 특히 정성호 법무부 장관, 이재명 대통령도 예외적인 경우에 허용을 해야 한다고 하는 의견 제시가 있었음에도, 민주당에서는 전면 폐지하는 내용으로 갔고요. 대통령은 '거부권 행사하지 않겠다, 그 정도는 아니다'라고 이야기를 했습니다. 이 사안이 지금 민주당 전당대회에서 주요한 쟁점이 되고있는 겁니까, 아니면 이제 통과됐으니 앞으로 지켜보자가 주된 분위기입니까, 어떻습니까.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 주된 쟁점이 되고 있지는 않습니다. 토론회를 할 때도 사실 굉장히 비본질적인 문제를 가지고 어제도 TV 토론회에서 논쟁이 됐었는데.



▷ 주영진 / 앵커 : 대표 후보들 간에.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 이게 '왜 총리로 있을 때 정부안을 주지 않았느냐, 왜 당 대표한테 전화를 안 했냐', 그런데 전 총리께서는 '정책위 의장하고 소통을 했다, 당과 정이 소통하는 통로는 정책위다', 이렇게 얘기하면서 그 과정에 대한 진실 공방으로 치우치는 경향은 있는데, 국민 볼 때는 그거는 사실 별 의미 없는 공방이거든요. 그래서 저는 그 논쟁은 안 했으면 좋겠다. 그 대신 보완수사권 철폐와 관련해서는 이미 당내에서는 정리가 된 거여서 대통령께서 그리고 장관이 우려했던 피해자들을 보호하는 문제, 이 문제는 이후에 저희가 아주 세심하게 들여다보고 국민들이 우려하는 일이 발생하지 않도록 해야 되겠다, 싶은 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 전당대회 과정에서 가장 큰 쟁점은 어떤 겁니까?



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 지금 그것이 없다는 게 저는 가장 큰 아쉬움 같습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 쟁점이 없다는 게.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 지금 여전히 한쪽에서는 1인 1표와 개혁 얘기를 하는 건데 그나마 쟁점이 뭐냐라고 물으면 이재명 정부의 국정운영을 잘 뒷받침해 주는 지도부가 어떤 지도부, 누구를 중심으로 지도부가 구성되어야 하느냐, 이것이 가장 큰 쟁점인 것 같고요. 그런 면에 있어서 다들 저마다 '하겠다'라고 얘기를 하니까. 그런데 일단 한 분은 그동안 1년 동안 보여줬고 국정운영을 어떻게 뒷받침했는지를 보여줬고 그것에 대한 평가가 이번에 전당대회에서 치러지는 거니까. 이렇게 다 헤집어 보면 도대체 이 사람들이 뭘 가지고 싸우는 거지, 아마 국민들이 그렇게 생각할 것 같습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런 면에서 임미애 후보가 정말 간절한 마음으로 이번 최고위원 경선에 도전했다고 조금 전에 말씀을 하셨는데 민주당 당원들, 민주당을 지지하는 국민들 또 시청자분들께 임미애 후보가 정말로 간절하게 이 얘기만 꼭 들어주십시오, 이 얘기만큼은, 민주당이 이래야 민주당이 앞으로도 희망과 발전이 있을 겁니다라고 하는 말씀드릴 기회를 드릴게요.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 제가 출마를 하게 된 이유 중의 하나는 작년에 계엄과 탄핵을 거치면서 치러진 대통령 선거에서요. 결국 이재명 후보가 이긴 것처럼 보이지만 김문수 후보와 이준석 후보의 표를 합치면 사실상 졌어요. 그 얘기는 우리가 민주, 진보 진영의 모든 역량을 총결집해서 선거를 치러도 겨우 이길 동 말 동하는 선거, 그런 불안정한 정치 지형을 가지고 있는 게 지금 우리 사회이다. 그러면 민주당이 지속적이고 안정적으로 이기고 개혁을 안정감 있게 추진하는 것이 매우 중요한데, 그러려면 이기는 민주당 만들어야 하잖아요. 그러기 위해서는 중요한 것은 합리적인 중도층을 우리 쪽으로 설득해내고 영남, 특히 대구 경북에 대한 민주당의 전략이 필요하다. 그런데 이 전략을 민주당이 이번 전당대회를 통해서 새롭게 지도부를 구성하면서 준비를 해야 하는데 그 역할을 가장 잘할 사람이 저 임미애다, 이런 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 김부겸 전 후보가 혹시 같이 이렇게 다닐 그런 계획은 없습니까?



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 제가 그거 부탁 안 드려요.



▷ 주영진 / 앵커 : 안 드렸습니까?



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 그거는 지난 선거도 죄송했는데.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 민주당 최고위원 경선에 도전한 임미애 후보, 임미애 의원과의 인터뷰였습니다. 좋은 소식 한번 기다리고 있겠습니다.



▶ 임미애 / 민주당 최고위원 후보 : 열심히 하겠습니다. 감사합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 말씀 잘 들었습니다.