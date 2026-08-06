[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 김소희 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
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● 더 격해진 충돌
성치훈 / 민주당 부대변인
"전당대회, 1차 투표서 끝났으면…선호투표제 논란 가능성"
"민주당, 치열하게 싸우지만 정작 '정책'은 안 보여"
김소희 / 국민의힘 의원
"민주당 신천지 논란, 합수본 수사 제대로 이뤄져야"
"집권여당이 공천권 사수 위해 바닥 보이는 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "둘러먹을 걸 둘러먹어야지" "배신하고 날아간 경험" 더 격해진 난타전
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