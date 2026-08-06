[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 김소희 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
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● "형소법 안 읽어" 논란 ~ ● 법무부-행안부 이견?
성치훈 / 민주당 부대변인
"대통령 '형소법 안 읽어' 발언, 당내 강경파에 경고 메시지"
"향후 세부 규정 준비해야 할 거라는 대통령의 물음"
"이 대통령, 정성호 장관 사표에도 붙잡았을 것"
"정청래 대표 시 정성호 당 복귀할 가능성 높아"
김소희 / 국민의힘 의원
"이 대통령 '형소법 안 읽어' 발언, 의도적…책임 회피"
"엄중한 사안인데 웃으면서 '잘 해보라'? 매우 화나"
최선호 / SBS 논설위원
"정성호 사표, 민주당 전당대회 끝나야 윤곽 나올 듯"
"대통령, 정성호 법무장관 잡을 수밖에…후속 쟁점 많아"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "법 안 읽어봐서 그런데…" 발언 의도는? 성치훈 "강성 의원 겨냥한 경고 메시지"
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