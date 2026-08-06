이 대통령 "사상 최악 폭염…국가 기후 재난 상황"

<앵커>



오늘(6일) 서울 최고기온이 39도에 이르는 등 기록적인 폭염이 이어지자 이재명 대통령이 "사실상 국가적 기후 재난 상황"이라며 총력 대응을 주문했습니다. 취약계층과 야외 노동자들의 안전 대책 등 폭염 피해 최소화와 가뭄 대책 마련도 지시했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



청와대 수석보좌관회의를 주재한 이재명 대통령은 사상 최악의 폭염이 전국을 뒤덮고 국민의 삶을 위협하고 있다면서 우려를 나타냈습니다.



[이재명 대통령 : 지금은 사실상 국가적인 기후 재난 상황입니다. 그 어느 때보다 높은 긴장감을 가지고 정책 대응의 수준과 범위, 속도를 최대치로 끌어올려야겠습니다.]



최우선 과제는 국민의 생명과 안전을 지키는 일이라면서 특히 쪽방촌 같은 취약 시설 주민이나 공사 현장, 농어촌, 주차장 등 야외에서 일하는 노동자들의 안전을 위해 행정력을 집중하라고 지시했습니다.



이 대통령은 근본적으로 '뉴노멀', 즉 새로운 일상이 된 기후 재난 상황에 맞게 주거와 용수 시설, 전력망, 폭염 대응 시설 같은 인프라 개선이 필요하다면서 관련 설비 구축과 이에 필요한 예산 마련도 검토하라고 말했습니다.



이 대통령은 앞서 오늘 오전에는 정부서울청사 중앙재난안전상황실에서 폭염·가뭄 대처 상황 점검 회의를 주재했습니다.



폭염 피해 예방 대책과 함께 남부 지방 중심으로 가뭄이 심화되고 있다면서 선제적 대응을 주문했습니다.



[이재명 대통령 : 당분간 비 예보도 없는 만큼 대체 용수 공급, 양수장비 가동 등을 적극 추진해서 안정적인 용수 공급에 차질이 없게 해야 되겠습니다.]



이 대통령은 공무원과 경찰, 소방 자원봉사자 등 현장 대응 인력의 건강과 안전도 빈틈없이 챙겨 달라고 당부했습니다.



(영상취재 : 하륭·윤형, 영상편집 : 위원양)