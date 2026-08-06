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'폭염'에 어업 분야 피해도 속출…양식어류 폐사 45만 마리·10.5억 원 피해

정성진 기자
작성 2026.08.06 15:20 조회수
'폭염'에 어업 분야 피해도 속출…양식어류 폐사 45만 마리·10.5억 원 피해
▲ 고수온 양식장 점검하는 황종우 해수부 장관(오른쪽에서 두 번째)

극한 폭염으로 수온이 올라 양식어류 폐사가 속출하는 등 어업 분야 피해도 커지고 있습니다.

해양수산부에 따르면 오늘(6일) 기준으로 올해 들어 고수온에 따른 전국 양식어류 폐사 규모는 45만 마리로 증가했습니다.

피해액은 10억 5천만 원으로 집계됐습니다.

피해는 폭염이 기승을 부린 최근 집중적으로 발생했습니다.

현재 고수온 경보가 발효된 해역은 17곳, 고수온 주의보가 발효된 해역은 10곳입니다.

고수온 경보는 수온이 28도 이상으로 3일 이상 지속될 때 발효되고, 고수온 주의보는 수온이 28도에 도달할 때 내려집니다.

황종우 해수부 장관은 지난달 30일 양식 어가를 방문해 고수온 피해 현장을 점검한 데 이어 지난 5일에는 지방자치단체 등 유관 기관과 고수온 비상대책본부 상황점검회의를 개최했습니다.

황 장관은 이 자리에서 액화산소 공급장치, 차광막 등 고수온 대응 장비 총력 가동, 고수온 취약 품종의 소비 촉진 행사 연계 조기 출하, 긴급 방류 선제적 이행, 폭염 속 어업인 온열질환 예방과 안전관리 등을 당부했습니다.

(사진=해수부 제공, 연합뉴스)
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