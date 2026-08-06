이 대통령 "사상 최악의 폭염…국가적 기후 재난 상황"

▲ 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 "초유의 폭염이 국민의 삶을 크게 위협하고 있다"며, "지금은 사실상 국가적인 기후 재난 상황"이라고 말했습니다.이 대통령은 오늘(6일), 청와대에서 주재한 수석·보좌관회의에서 "사상 최악의 폭염이 전국을 뒤덮고 있다. 그저께는 남부 지역에 이어 수도권에도 처음으로 폭염 중대 경보가 내려지는 등 초유의 폭염이 국민의 삶을 크게 위협하고 있다"며 이와 같이 밝혔습니다.그러면서, "그 어느 때보다 높은 긴장감을 가지고 정책 대응의 수준과 범위, 속도를 최대치로 끌어올려야겠다"며, "최우선의 과제는 국민의 생명과 안전을 지키는 일"이라고 강조했습니다.이 대통령은 "모든 재해는 언제나 어려운 처지의 국민에게 더 큰 위협으로 다가온다"며, "고시원, 쪽방촌, 비닐하우스 같은 취약 시설 거주 주민이나, 또 공사 현장, 농어촌 주차장 등에서 일하는 노동자들의 안전에 가용한 행정력을 최대한 집중해야겠다"고 당부했습니다.이 대통령은 폭염 속에서 일하는 일선 공무원들의 노고를 평가하면서도, "힘들겠지만, 더 어려운 처지에 있는 국민들을 위해 현장을 직접 점검하고 또 필요한 조치를 신속하게 집행해 주시기 바란다"고 말했습니다.또, "근본적으로는 '뉴 노멀'이 된 기후 재난 상황에 맞게 주거와 용수 시설, 전력망, 또 폭염 대응 시설 같은 인프라 개선에 힘을 모아야겠다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 전통 시장 내 냉방시설 부족 문제를 사례로 들며, 관련 설비 구축 등을 내년 예산안에 반영하는 것도 검토해달라고 지시했습니다.그러면서, "어디에 살고, 또 어디에서 일하느냐에 따라 국민의 생사가 좌우되는 일이 생겨서는 안 된다"며, "폭염 재난 대응에 총력 집중해 주기 바란다"고 주문했습니다.이 대통령은 앞서 오늘 오전엔 정부서울청사 중앙재난안전상황실에서 '폭염·가뭄 대처상황 점검회의'를 주재했습니다.(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)