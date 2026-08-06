뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "정몽규가 지시" 새 주장 나왔다…"내 책임 아냐" '소송전' 참가

김지욱 기자
작성 2026.08.06 15:22 수정 2026.08.06 15:32 조회수
PIP 닫기
이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사가 홍명보 전 국가대표팀 감독 선임 과정을 둘러싼 문화체육관광부와 대한축구협회 간 행정소송에 직접 참여해 법정 다툼에 나섰습니다.

이 전 이사의 법률대리인은 "문체부 감사 내용과 달리 이 전 이사가 홍 전 감독을 면담할 당시 자필로 기록한 자료가 분명히 존재한다"며 "잘못된 사실관계와 루머를 바로잡기 위해 문체부와 축구협회 간 항소심이 진행 중인 서울고등법원에 지난 4일 자로 소송 참가 신청서를 제출했다"고 밝혔습니다.

앞서 문체부는 지난 2024년 말 축구협회 특정감사 결과를 발표하면서 홍 전 감독 선임 과정에서 심각한 절차적 위반이 있었다고 결론짓고 정몽규 축구협회 회장과 김정배 부회장, 이 전 이사 등에 대한 중징계를 권고했습니다.

이에 축구협회는 감사 결과의 일부를 받아들일 수 없다며 문체부를 상대로 행정소송을 제기했지만 1심에서 패소했고, 현재 서울고등법원에서 항소심 재판이 열리고 있습니다.

이 전 이사 측은 당시 선임 과정이 회장과 부회장의 구체적인 지시에 따라 정상적으로 이루어졌음을 법정에서 입증하겠다고 밝혔습니다.

이 전 이사 측은 "홍명보 감독을 포함한 최종 후보 3명과의 면담을 마친 뒤 정 회장에게 홍 전 감독의 수락 의사를 전하자 그 자리에서 '홍 전 감독으로 해라'는 지시를 받았다"며 "이후 김 부회장으로부터 홍보실을 통한 내정 발표, 전담 직원의 계약 진행, 이 전 이사의 보고서 작성 등 구체적인 업무 지시가 이어졌다"고 설명했습니다.

최근 해외 도피성 취업 논란으로 불거진 이 전 이사의 캄보디아행에 대한 해명도 나왔습니다.

이 전 이사 측은 "제안을 최종 수락한 시점은 한국 월드컵 대표팀이 체코를 꺾었던 지난 6월 12일"로, 대표팀 패배 책임론이 불거지기 전이었다며 도피 의혹에 대해 선을 그었습니다.

(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 육도현, 제작: 디자인 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지