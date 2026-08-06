시한부 이겨낸 청춘들의 사랑찾기 '내 남은 연애', 국내외 뜨거운 반응

이미지 확대하기

투병의 상처를 딛고 다시 사랑을 찾아 나선 청춘들의 이야기 '내 남은 연애'가 국내외 시청자들의 마음을 울렸다.SBS 신규 연애 리얼리티 '내 남은 연애'가 지난 3일 첫 방송 직후 폭발적인 화제성을 모으며 국내외 시장에서 가시적인 성과를 내고 있다.'내 남은 연애'는 시한부 선고를 받았거나 죽음의 문턱까지 갔던 투병 경험을 가진 2030 청춘들이 모여 삶과 사랑을 마주하는 연애 리얼리티다. 지난 첫 회에서는 8인 출연진의 설레는 첫 만남과 함께 서로의 '투병 일지'를 공유하며 위로를 건네는 장면이 그려졌다. 특히 독특한 매칭 시스템인 '시간의 방'이 베일을 벗으며 기존 연애 프로그램과 차별화된 구성을 선보였다.방송 직후 국내 반응은 즉각적이었다. '내 남은 연애'는 넷플릭스 한국 TOP 10 시리즈 9위에 안착하며 첫 주 만에 상위권에 이름을 올렸다.해외 시장에서의 반응 역시 뜨겁다. 방송 전부터 일본 ABEMA, 대만 friDayVideo, 홍콩 Viu 등 주요 글로벌 OTT 플랫폼에 사전 서비스 계약이 성사되며, '내 남은 연애'에 대한 높은 관심을 입증했다. 특히 주간 이용자 약 3,000만 명 규모의 일본 대표 OTT 플랫폼 ABEMA에서는 한국과 동시 서비스되며 해외 연프 팬들의 호평을 받고 있다.병마를 이겨낸 출연진의 진정성 있는 서사로 단 한 회 만에 글로벌 무대를 장악한 '내 남은 연애'는 매주 월요일 밤 10시에 방송된다. 오는 10일 방송되는 2회에서는 '시간의 방' 선택 결과와 함께 설렘 가득한 첫 데이트 현장이 전격 공개된다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)