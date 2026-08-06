[똑소리톡] "이란 전쟁, 끝난 줄 알았죠?… 진짜 위기는 지금부터입니다"

이란 전쟁이 '또다시' 휴전 모드로 돌아섰습니다. 그러나 지금의 안정이 종전으로 순조롭게 이어질지는 미지수입니다. "지난 2월 28일 이후 계속 이 패턴이에요. 유가가 오르면 공격을 멈추고, 유가가 내려오면 공습을 재개하고." 박현도 서강대학교 유로메나연구소 교수는 이미 ‘오일 쇼크’가 시작됐다고 진단합니다. 지금까지는 세계 각국이 충격을 눌러왔지만, 전쟁이 소모적인 장기전으로 고착되면서 ‘유가 100달러’가 일시적인 고점이 아니라 유가의 새로운 기준이 될 수도 있다는 겁니다. 설사 전쟁이 이대로 끝나더라도 이번 전쟁이 남긴 진짜 문제, 진짜 후유증은 이제부터 시작이라는 게 한국 최고의 중동 전문가 중 한 명인 박현도 교수의 진단입니다.



호르무즈 해협을 통과하는 원유 가운데 한국·중국·일본으로 향하는 물량이 60%를 넘습니다. 이 공급에 차질이 생기면 아시아뿐 아니라 한국산 정유에 기대는 전 세계 곳곳이 흔들리게 됩니다. 전쟁이 당장 오늘 끝나 '배럴당 100달러'가 새로운 기준이 되지 않더라도, 유가가 전쟁 이전으로 돌아가는 모습을 보기는 한동안 어려워 보입니다. 호르무즈 해협을 통한 원유 이송에 전에 없던 통행료가 붙고, 보험사들이 '호르무즈를 지난다는 위험'에 대해 새로운 보험료율을 내놓으면서 기름값이 '저 위에서 뉴노멀'을 형성할 수 있다는 불안이 커지고 있는 겁니다.



미국과 이란이 지난 6월 체결한 '휴전 MOU'는 오히려 새로운 갈등의 씨앗으로 작용하고 있습니다. "사실상 미국의 '항복 선언'(존 미어샤이머)" 모양새로 나온 MOU는 "미국의 시간 벌기 카드"였다고 이란은 판단하고 있다는 게 박현도 교수의 분석입니다. 불신의 골이 빠른 종전을 기대하기 어려울 만큼 너무 깊게 패여 있다는 겁니다. "호르무즈 해협의 통제권을 둘러싼 'MOU 5조'가 너무 모호하게 나와서 '무슨 이면 합의가 있지 않고서야...' 같은 생각이 들었을 정도예요. (박현도)"



한 가지는 확실합니다. 이란과 미국은 둘 다 중동에서 민심을 크게 잃었습니다. 이란은 전쟁 이후에 무엇보다 주변국들과의 관계에서 더욱 큰 어려움을 겪을 가능성이 크고, 미국 역시 사우디와 이스라엘 같은 중동 내의 오랜 우방들과 자꾸만 미묘한 긴장 관계에 놓이고 있습니다. 이미 중동에서의 민심을 잃었습니다. "그래도 트럼프 대통령은 결국 '이 사람들' 말은 들을 수밖에 없어요. 네타냐후 총리도 마찬가지예요. 트럼프 대통령의 뿌리 깊은 고액 후원자들 면면을 살펴보세요."



박현도 교수는 이란 전쟁의 종전을 가져올 확약 카드는 ‘이것’이라고 말합니다. 도대체 어디서부터 풀어야 할지 점점 더 엉켜가기만 하는 중동 정세, [똑소리Talk]에서 박현도 교수와 함께 하나하나 똑!소리나게 짚어봤습니다.



1. 또 공격, 또 TACO… 언제까지?

2. ‘오일 쇼크’ 이미 시작됐다

3. 미-이란 협의 ‘최대 갈등’ 뭘까?

4. 미국 중간선거 영향은?

5. “트럼프는 유대 세력 못 벗어나요”

6. “중동 ‘민심’ 험악합니다”



(취재 : 권애리, 촬영 : 황세회·김상윤, 구성 : 정서우, 편집 : 채지원, 디자인 : 채지우, 인턴 : 김혜원, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)