'정치자금법 위반' 송영길 전 보좌관, 징역 1년 2개월 확정

▲ 대법원 전경

더불어민주당 송영길 당 대표 후보의 옛 보좌관 박용수(56)씨가 과거 여론조사 비용 대납 관련 정치자금법 위반 혐의로 대법원에서 징역형 실형을 확정받았습니다.이른바 '전당대회 돈봉투 의혹' 관련 혐의에 대해서는 2심에서 무죄를 선고받고 검찰에서 상고를 취하해 앞서 무죄가 확정됐습니다.대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 정치자금법 위반 등 혐의로 기소된 박씨에게 총 징역 1년 2개월과 추징금 9천240만 원을 선고한 원심을 지난달 24일 확정했습니다.박씨가 2020년 컨설팅업체에 의뢰한 경선 관련 여론조사 비용 9천240만 원을 송 후보의 정치활동 후원·보좌 조직인 '평화와 먹고사는 문제 연구소'(먹사연) 돈으로 대납하고 이를 감추고자 허위 견적서를 쓴 혐의가 유죄로 인정됐습니다.또 '친문 게이트' 등을 언급하는 보도가 이어지자 관련 자료의 발각을 막기 위해 먹사연 사무국장에게 하드디스크를 모두 교체하도록 지시한 혐의도 유죄가 인정됐습니다.다만 2021년 5월 민주당 전당대회에서 송 후보를 당선시키기 위해 이 전 사무부총장 등과 공모해 총 6천750만 원을 살포했다는 이른바 '전당대회 돈봉투 살포' 혐의는 1·2심에서 모두 무죄가 선고됐습니다.수사의 발단이 된 이정근 전 사무부총장의 휴대전화 녹음파일을 위법수집증거로 보고 증거능력을 인정하지 않았기 때문입니다.검찰과 박씨 양측이 각각 무죄와 유죄 부분에 대해 불복했으나 검찰은 이후 상고를 취하했습니다.이에 돈봉투 관련 무죄 부분은 먼저 확정됐고, 유죄 부분에 대해선 심리가 이뤄졌으나 대법원은 원심 판단에 잘못이 없다고 보고 박씨 상고를 기각했습니다.송 후보도 돈봉투 살포 의혹과 불법 정치자금 수수 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 징역 2년을 선고받았으나 2심에서 전부 무죄를 선고받았습니다.마찬가지로 수사의 발단이 된 이 전 사무부총장 녹음파일의 증거능력을 인정하지 않으면섭니다.검찰이 상고를 포기하면서 송 후보는 올해 2월 무죄를 확정받았습니다.(사진=연합뉴스)