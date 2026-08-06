국민의힘 지도부, '돌려차기' 발언 논란 서범수에 "윤리위 엄중조치"

▲ 국민의힘 서범수 의원

국민의힘 지도부는 오늘(6일) 오전 최고위원회의에서 검찰 보완수사권 폐지 관련 국회 간담회에서 부적절한 발언을 해 논란을 빚은 서범수 의원을 당 중앙윤리위원회가 엄중 조처해야 한다는 데 의견을 모았다고 밝혔습니다.앞서 서 의원은 지난 4일 무소속 한동훈 의원이 주최한 간담회에서 '부산 돌려차기' 사건 피해자가 참석하기 전, 맞은편에 앉은 진종오 의원에게 "돌려차기 한 판 하시죠"라고 말했고, 진 의원은 '발보다 손을 더 잘 쓴다'는 취지로 답해 물의를 일으켰습니다.국민의힘 최보윤 수석대변인은 "최고위에서 언행의 심각성에 대해 모두 공감했고, 상응한 윤리위의 엄중 조치가 있어야 한다는 데 공통된 의견이 모아졌다"며 "탈당보다는 윤리위 징계 절차로 결정되는 것이 맞는다는 논의가 있었다"고 전했습니다.정점식 원내대표는 별도의 입장문을 내고 "최근 우리 당 소속 국회의원들이 끔찍한 범죄 사건을 희화화하는 발언이 있었는데 결코 해서는 안 될 부적절한 언행으로, 국민의힘 의원들을 대표하는 원내대표로서 국민께 깊이 송구하다"고 말했습니다.정 원내대표는 이어 "당 소속 의원들은 언행에 있어 항시 신중을 기할 것을 당부드린다"며 "향후 이런 불미스러운 일이 재발하지 않도록 할 수 있는 모든 조치를 다 하겠다"고 거듭 사과의 뜻을 밝혔습니다.우재준 청년 최고위원은 비공개 최고위 후 기자들과 만나 "피해자도 이 건이 너무 주목받아서 오히려 보완수사권 폐지가 묻힐까 봐 우려하는 만큼 너무 떠들썩하게 이 문제가 주목되지 않게 적절한 절차로, 조용한 형태로 해결됐으면 좋겠다는 우려를 (비공개회의에서) 말했고 그런 문제의식에 공감한다는 의견이 있었다"며 "윤리위 징계에서도 피해자가 사과를 수용한다고 한 점까지도 고려한 결론이 나와야 한다"고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)