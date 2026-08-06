&TEAM, 한국 미니 2집 'Mark on Me' 트레일러 공개…앨범 서사 예고

그룹 &TEAM(앤팀)이 한 편의 시 같은 트레일러로 오는 9월 8일 발매되는 한국 미니 2집 'Mark on Me'에 대한 기대감을 끌어올렸다.



&TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)은 지난 5일 오후 6시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 'Mark on Me'의 트레일러 'Trailer : The First Mark'를 공개했다. 오랜 상처에 얽매여 얼음 속에 스스로를 가둔 소년들이, 그 흔적까지 있는 그대로 받아들인 '너'를 만나 자유로워지는 과정을 감각적으로 담아낸 영상이다.



영상은 "모두가 상처라고 생각해서 숨겼다"는 의주의 한국어 내레이션으로 문을 연다. 이어 "네가 처음으로 내 상처를 읽었다"는 고백과 함께, 흉터를 천천히 짚어가는 '너'의 손길이 그려진다. 한국어와 일본어 등 4개 언어를 오가는 아홉 멤버의 목소리는 담담한 톤으로 오히려 몰입감을 더한다.



이야기의 전환점은 얼음이 녹아내리는 순간이다. 멤버들이 서로에게 숨결을 건네고 끌어안자 단단했던 얼음이 서서히 무너진다. 마침내 물이 차오른 공간을 헤엄쳐 나아가는 이들의 모습은 상처의 굴레에서 벗어난 해방감을 전한다.



영상 말미, 흉터가 있던 자리에 아름다운 '각인(Mark)'이 나타나는 장면은 신보의 메시지를 압축한다. 상처가 단순히 사라진 것이 아니라, 이를 특별한 문양으로 읽어준 '너'를 만나 새로운 의미를 얻었다는 은유다. 두 존재가 서로에게 잊히지 않을 흔적을 남긴다는 앨범명 'Mark on Me'의 서사가 여기서 완성된다.



&TEAM의 표현력도 돋보인다. 불안하게 흔들리는 눈빛부터 상대의 손길에 경계를 푸는 표정, 얼음에서 풀려난 뒤의 유려한 몸짓까지 소년들의 변화를 섬세하게 담아낸 아홉 멤버의 절제된 연기가 이야기에 설득력을 더한다.



지난 2일 공개된 프롤로그 영상 'The Wolf Who Loved Red'가 사랑에 길들여진 늑대의 이야기를 따뜻한 동화처럼 풀어냈다면, 이번 트레일러는 늑대가 한 사람에게 기꺼이 마음을 내어준 이유에 초점을 맞췄다. 상반된 분위기의 두 영상이 유기적으로 연결되며 &TEAM의 확장된 '늑대 DNA' 서사를 예고한다.



사진 출처=YX 레이블즈







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)