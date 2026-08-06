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바닷속 그물 건졌더니…"어마어마해" 더 밀려온다

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작성 2026.08.06 12:31 조회수
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<앵커>

폭염으로 수온이 올라가면서 전남광주 앞바다에 해파리가 기승을 부리고 있습니다. 어민들은 조업보다 해파리를 쫓는데 더 많은 시간을 보내고 있습니다.

KBC 김연준 기자가 보도합니다.

<기자>

여수 관공선 부두에서 뱃길로 1시간 반 거리의 먼바다.

조업선이 갈치를 잡으려고 쳐놓은 그물에 해파리떼만 가득합니다.

선원들이 갈고리로 쫓아보지만 끝이 보이지 않습니다.

최대 길이가 2m에 달하고 독성도 강한 노무라입깃해파리입니다.

쏘일 경우 호흡곤란이나 쇼크까지 유발할 수 있는데 물고기에게도 치명적입니다.

어민들은 몰려드는 해파리에 조업을 포기하는 날이 허다합니다.

[한창완/정치망 어선 선장 : 해파리가 어마어마한 양이죠. (해파리 때문에) 고기 자체도 없고, 보시다시피 고기가 못 들어요.]

고수온에 번식률이 높아진 해파리가 전남 해역에서 기승을 부리고 있습니다.

전남 남해 앞바다에는 12개 관측 지점에서 보름달물해파리가 1ha당 평균 3천 마리 넘게 발견돼 특보가 발령됐습니다.

노무라입깃해파리도 한 주간 출현율이 20%에 달하는데, 영광과 신안, 고흥, 여수의 바다에서 기승을 부리고 있습니다.

여자만, 득량만 등 전남광주 해역 곳곳에 고수온특보가 2주 넘게 이어지고 있어 앞으로도 문제입니다.

[김경연/국립수산과학원 기후변화연구과 연구사 : 5~6월에 성장하고 여름철에는 주로 성체가 보이게 되는데요. 노무라입깃해파리의 경우는 당분간 지속적으로 남쪽에서 유입되고 있어서 대량 출현이 전망됩니다.]

뜨거워지는 바다에 고기는 줄고 해파리는 늘면서 어민들의 시름이 깊어지고 있습니다.

(영상취재 : 김형수 KBC)

KBC 김연준
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