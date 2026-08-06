서쪽 중심 극심한 무더위…서울 낮 최고 39도

<앵커>



이번 주 들어 서쪽 지역을 중심으로 극심한 더위가 기승입니다. 내일(7일)까지 39도 안팎의 더위가 이어지겠습니다. 자세한 날씨 소식을 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



안수진 캐스터입니다.



<캐스터>



손풍기를 들고 부채질을 해봐도 더위가 쉽게 가시지 않습니다.



오늘도 서쪽 지역을 중심으로 극심한 더위가 기승이겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 39도로 올 최고 기온을 기록할 가능성이 있습니다.



서쪽 지역은 내일까지도 39도 안팎의 더위가 이어질 텐데요.



우선 수도권과 강원 내륙, 그리고 전주와 광주 지역에 폭염 중대 경보가 내려져 있습니다.



서쪽 지역은 주말까지 39도 안팎의 더위가 나타나겠고요.



토요일부터는 동풍이 약화되면서 기온이 다소 내려가겠습니다.



한편 우리나라에 영향을 줄 수도 있는 돌핀의 지금 현재 위치는 오키나와 동쪽 해상에 위치해 있고요.



다음 주 월요일 중국 내륙 부근에 상륙할 것으로 보이는데요.



이후에 우리나라에 어떤 영향을 줄지는 조금 더 지켜봐야겠습니다.



오늘 곳곳에서 자외선 지수 매우 높음 수준까지 치솟겠고요.



서쪽 지역을 중심으로는 오존 또한 높게 나타나겠습니다.



주말 동안 동해안 지역에 비 예보가 나와 있는데요.



특히 강원 동해안 지역에 강하고 많은 비가 예상됩니다.



(안수진 기상캐스터)