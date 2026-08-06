"스태프 전원에게 영덕 대게 쐈다"…하영, '엿사랑' 정해인 훈훈 미담 폭로

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배우 하영이 넷플릭스 새 시리즈 '이런 엿같은 사랑'의 촬영 비하인드와 상대 배우 정해인의 훈훈한 미담을 대방출했다.지난 5일 방송된 SBS 파워FM(107.7M) '웬디의 영스트리트'에는 오는 7일 공개를 앞둔 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'의 주연 배우 하영이 게스트로 출격했다.'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 엘리트 검사 고은새(하영 분)와 자신이 남자친구라고 우기는 복싱 코치 장태하(정해인 분)의 설렘 가득한 동거 생활을 그린 로맨틱 코미디다.하영은 작품에 대해 "로맨틱 코미디, 멜로, 느와르가 모두 섞인 종합선물세트 같은 드라마"라고 소개하며 "처음엔 제목을 보고 괜찮을까 싶었지만, 앉은자리에서 대본을 다 읽었을 정도로 매력적이었다"고 남다른 애정을 표했다.특히 연기 호흡을 맞춘 정해인에 대한 극찬을 아끼지 않았다. 연기 파트너로서의 점수를 묻자 하영은 "100점 만점에 1000점"이라며 "연기 레슨을 받았다고 느낄 만큼 많은 것을 배운 현장이었다"고 답했다. 이어 영덕 촬영 당시 정해인이 현장에 있던 모든 스태프를 위해 대게 회식 비용을 계산했다며 훈훈한 미담을 전했다.넷플릭스 글로벌 순위 1위 공약도 눈길을 끌었다. 하영은 "직접 엿을 달여 명동에서 나눠주는 행사를 하겠다"고 당찬 포부를 밝혔다. 예상치 못한 파격 공약에 현장 관계자들이 당황했다는 후문이 더해져 유쾌한 웃음을 자아냈다.한편 '웬디의 영스트리트'는 매일 저녁 8시부터 10시까지 SBS 파워FM 107.7MHz에서 청취할 수 있으며, 공식 유튜브 채널 '에라오'를 통해 보는 라디오로도 즐길 수 있다.[사진='영스트리트' 방송 캡처, 넷플릭스 제공]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)