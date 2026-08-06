[자막뉴스] "아기가 가라앉는데" 3m 호수 뛰어든 의인…포상금마저 '깜짝 기부' 직접 물어봤더니

경기 의왕시 백운호수에서 배전반 점검 작업을 담당하는 김경호 씨는 지난 5월 1일 저녁 여느 때와 같이 작업을 하다 갑자기 뭔가 물에 빠지는 소리를 들었습니다.



[김경호/19개월 아기 구한 의인: 첨벙 소리가 두 번인가 들리는 것 같은데 그래서 나도 이제 놀라서 막 뛰어가 봤더니 아기가 가라앉고 있더라고요. 조그만 아기가]



호수를 구경하던 19개월 된 아기가 물에 빠졌고, 아이의 아버지로 보이는 남성도 물에 뛰어든 것이었습니다.



일촉즉발의 상황, 주변의 만류에도 김 씨는 아기를 구해야 한다는 생각뿐이었습니다.



[김경호/19개월 아기 구한 의인: 옆에서 할머니 이런 분들이 막 말리더라고요. 어딜 뛰어 들어가려고 그러냐고 겁도 없냐고. 그랬는데 모르겠습니다. 그때 상황에 나는 아기 구하고 싶은 마음밖에 없었으니까]



일몰이 지나 어두워진 데다 3m 가까운 수심의 깊은 호수였지만, 아기를 발견하자 김 씨는 용기가 생겼다고 말합니다.



[김경호/19개월 아기 구한 의인: 아기를 내가 본 순간, 말 그대로 내 감정인 거지 뭐예요. 아기가 '할아버지 나 좀 살려줘' 그러는 것 같아서 나도 모르는 힘도 좀 났고]



구조 과정에서 김 씨도 다리에 쥐가 나고 물을 여러 차례 마시는 등 위험한 상황에 놓였지만, 결국 온 힘을 다해 약 15분 만에 아이를 물 밖으로 건져 올렸습니다.



다행히 아기와 아버지 모두 무사했고 아이의 부모님은 열흘쯤 뒤, 김 씨가 일하는 곳으로 찾아와 떡과 수박을 전하며 감사 인사를 건넸습니다.



김 씨의 용감한 행동이 알려지자 LG복지재단은 지난달 김 씨에게 살신성인 부문 'LG 의인상'을 수여하고 포상금을 지급했습니다.



김 씨의 선행은 여기서 끝나지 않았는데, 포상금 일부를 지역 취약계층 아동을 위해 사용해 달라며 청계동 주민센터에 기부한 것입니다.



김 씨 본인도 넉넉한 형편은 아니지만, 살아오면서 많은 도움을 받았기 때문에 이를 나누고 싶었다고 말합니다.



[김경호/19개월 아기 구한 의인: 저도 청계동이 제2의 고향이면서, 여기서 나름 많이 뭐랄까 사는 데 도움도 받고 그러다 보니까. 조금이라도 보태고 싶다는 그런 마음에]



김 씨가 전달한 기부금은 지역 내 취약계층 3가구에 전달됐습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 김나온, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)