종합특검, '양평 고속도로 특혜 의혹' 원희룡 전 장관 2차 소환

▲ 원희룡 전 국토교통부 장관이 6일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등의 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다.

권창영 2차 종합특별검사팀이 서울∼양평 고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 원희룡 전 국토교통부 장관을 재차 소환했습니다.특검팀은 오늘(6일) 오전 10시부터 원 전 장관을 직권남용 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.지난달 23일 첫 조사 이후 14일 만의 2차 조사입니다.원 전 장관은 지난 2023년 7월 서울∼양평 고속도로 종점 변경과 관련해 김건희 여사 일가 특혜 의혹이 불거지자 적법한 심의 절차를 거치지 않고 사업 백지화를 선언한 혐의를 받습니다.원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 통과했는데 국토부가 2023년 5월 김 여사 일가 땅이 소재한 강상면 종점 노선을 검토하면서 특혜 의혹이 불거졌습니다.원 전 장관은 "특혜 의혹이 제기되기 전까지 고속도로 사업에 어떤 관여도 하지 않았다"며 "장관으로서 정상적 사업 추진이 어렵다고 판단해 기존 절차를 중단했을 뿐"이라는 입장입니다.특검팀은 지난달 15일 압수수색을 통해 원 전 장관의 휴대전화를 확보했습니다.원 전 장관이 휴대전화 잠금 해제를 거부하자 특검팀은 국립과학수사연구소에 의뢰해 휴대전화 잠금을 해제했으며, 전자정보에 대한 선별 절차를 진행할 예정이라고 밝혔습니다.원 전 장관은 이와 관련해 자신의 페이스북에 올린 글에서 "휴대전화 압수수색에 발부된 영장에는 열흘의 기한이 있었다"며 "원본을 반출할 경우에는 저나 변호인이 참여할 수 있도록 했다"고 주장했습니다.이어 "그런데 특검은 기한을 넘긴 뒤에도 휴대전화를 돌려주지 않았고, 포렌식을 하면서도 참여권을 보장하지 않았다"며 "명백한 영장 위반, 법 위반"이라고 비판했습니다.앞서 사건을 수사한 김건희 특검팀은 특혜 의혹에 연루된 국토부 서기관 김 모 씨와 한국도로공사 직원 등을 직권남용 혐의로 기소했으나 '윗선'으로 지목된 원희룡 전 장관의 혐의는 규명하지 못했습니다.(사진=연합뉴스)