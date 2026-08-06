SK하이닉스, 프리마켓서 또 하한가 출발…프리마켓 시초가 논란 지속

▲ 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습

SK하이닉스가 대체거래소 넥스트레이드(NXT)가 운영하는 프리마켓에서 또다시 하한가로 거래를 개시하는 상황이 벌어졌습니다.SK하이닉스는 오늘(6일) 프리마켓(오전 8시∼8시 50분) 개장 직후 전일 정규장 종가 대비 29.98% 낮은 116만 8천 원으로 거래됐습니다.거래량은 11주에 불과했으나, 최초 가격 결정이 기존 정규시장과 달리 단일가 매매가 아닌 접속매매 방식인 까닭에 이대로 시초가가 결정됐습니다.이에 즉각 동적 변동성완화장치(VI)가 발동하면서 2분간 단일가 매매가 이뤄졌고, 이후부터는 곧장 낙폭이 3%대 후반 수준으로 좁혀졌습니다.이러한 시스템 때문에 프리마켓에서는 이상 급등 혹은 급락한 수준으로 시초가가 형성되는 사례가 반복돼 왔습니다.지난달 28일에도 프리마켓 개장 직후인 오전 8시 SK하이닉스 한 주가 하한가인 127만 2천 원에 체결됐으며, 현물시장 영향은 크지 않았지만 나비효과로 가상자산 파생상품 시장이 흔들려 논란이 일었습니다.전날보다 29.99% 낮은 이상거래 가격이 트레이드엑스와이지(Trade.xyz)의 SK하이닉스 무기한선물(TradFi) 오라클(기초자산 가격 제공)에 반영되면서 충격이 확산된 것입니다.이로 인해 TradFi 가격이 17.9% 하락하면서 5천740만 달러, 약 815억 원 상당의 롱포지션이 청산되는 피해가 발생한 것으로 알려졌습니다.정규장 시간대에는 두꺼운 호가를 바탕으로 인간 오류로 발생하는 주문 실수인 '팻핑거' 등으로 인한 문제가 자연히 희석되지만, 유동성이 얕은 프리마켓은 그렇지 못한데도 가격을 그대로 반영한 것이 문제가 됐습니다.이에 트레이드엑스와이지 측은 보상안을 내놓고 보완책을 검토하겠다고 밝혔으나, 관련 업계에선 유사 사고가 재발할 수 있다는 우려가 제기돼 왔습니다.(사진=연합뉴스)