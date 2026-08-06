뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

서울·경기 '낮 최고 39도'…'극한 폭염' 절정

SBS 뉴스
작성 2026.08.06 10:09 조회수
PIP 닫기
<앵커>

오늘(6일) 서울 낮 기온이 39도까지 오른다는 예보가 있었는데요. 자세한 날씨 소식, 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.

안수진 캐스터?

<캐스터>

손풍기를 들고 부채질을 해봐도 쉽게 더위가 가시지 않습니다.

오늘도 서쪽 지역을 중심으로 극심한 더위가 기승이겠습니다.

서울의 낮 최고 기온 39도로 올 최고 기온을 기록할 가능성이 있습니다.

수도권을 중심으로는 폭염중대경보가 더욱 확대됐습니다.

내일까지 39도 안팎의 더위가 기승을 부리겠습니다.

곳곳에서 온열질환자 발생 소식도 잦은 요즘입니다.

건강한 분들도 더위에 쉽게 지치기 쉬운 날씨이기 때문에 그 어느 때보다 건강 관리에 힘써주셔야겠습니다.

한편 우리나라 날씨에 영향을 줄 수 있는 태풍 '돌핀'의 이동 경로에도 관심이 많으실 텐데요.

현재 돌핀은 일본 오키나와 동쪽 해상에 위치해 있습니다.

다음 주 월요일이면 중국 내륙 부근에 상륙할 것으로 내다보고 있는데요.

이후에 우리나라에 어떤 영향을 줄지는 계속 지켜봐야겠습니다.

오늘 곳곳에서 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오르겠고요.

서쪽 지역을 중심으로는 오존 또한 높게 나타나겠습니다.

주말 동안에는 동풍의 영향으로 동해안 지역에 비 예보가 나와 있습니다.

(안수진 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지